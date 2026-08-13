Los recuerdos del eclipse a través de los ojos de los lectores de La COMARCA

El eclipse solar dejó imágenes difíciles de olvidar y despertó sentimientos, que todavía no se han procesado. Muchos eran los que el miércoles compraron todo tipo de filtros para no dañar las lentes, pero también otros que dejaron la creatividad volar y capturado imágenes para enmarcar como algunas que pueden verse en las páginas.

Los drones fueron otros de los aliados porque desde el cielo todo tiene una perspectiva diferente. Cada uno lo vivió a su manera e incluso hubo algunos como los vecinos de Los Olmos que decidieron visualizar el fenómeno disfrazados de extraterrestres. Aquí van algunas de las imágenes que los lectores han mandado los lectores al periódico La COMARCA.