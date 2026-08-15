Actualizado 18:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

15 AGO 2026|

Actualizado 18:30

Rescatan a un montañero en Palomar de Arroyos tras quedarse enriscado en el barranco de la Umbría del Buitre

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil ayuda a un hombre después de quedar aislado en una zona rocosa. El afectado resultó ileso

Instante del rescate en término municipal de Palomar de Arroyos / Guardia Civil
Instante del rescate en término municipal de Palomar de Arroyos / Guardia Civil

La COMARCA15 08 2026

Comentar

ActualidadSucesos

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil rescató el viernes a un montañero que se había quedado aislado en una un lugar de difícil acceso en Palomar de Arroyos, en Cuencas Mineras. La Comandancia recibió a las 11.10 un aviso de que un montañero se encontraba enriscado en el barranco de la Umbría del Buitre, tal y como han informado desde Guardia Civil a través de un comunicado de prensa.

Los componentes de la guardia del Greim de Mora de Rubielos se desplazaron hasta la zona, accediendo en vehículo por la parte superior de la pared hasta el punto más próximo posible al lugar donde se encontraba el afectado. Una vez localizado, realizaron las maniobras de cuerda necesarias para alcanzar su posición y proceder a su extracción con seguridad.

Concluidas las maniobras de los especialistas, el montañero es conducido hasta zona segura. No precisó de asistencia sanitaria. Posteriormente, fue acompañado hasta el lugar donde tenía estacionado su vehículo, dándose por finalizada la actuación sin más incidencias a la 13.00.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Eclipse, vacaciones y Moto GP, un tridente perfecto que llena plazas hoteleras en el Bajo Aragón Histórico

Los empresarios turísticos viven un agosto de grandes cifras y con nuevo perfil de turistas. Las reservas para el Gran Premio de Aragón ya están casi al completo

Comentar

Eclipse, vacaciones y Moto GP, un tridente perfecto que llena plazas hoteleras en el Bajo Aragón Histórico

Los recuerdos del eclipse a través de los ojos de los lectores de La COMARCA

FOTOGALERÍA. Vecinos de todos los municipios inmortalizan fotografías únicas y para el recuerdo de un momento histórico

Comentar

Los recuerdos del eclipse a través de los ojos de los lectores de La COMARCA

Alba Bautista dice adiós al Mundial tras una jornada marcada por los errores

La gimnasta utrillense no podrá acceder a la final del concurso completo ni a las finales por aparatos tras fallar en los ejercicios de mazas y cinta

Comentar

Alba Bautista dice adiós al Mundial tras una jornada marcada por los errores

Caspe se llena de flores y jotas en el día grande de la Virgen de la Asunción

FOTOGALERÍA. Decenas de vecinos cumplen con la tradición y se visten con el traje regional para una ofrenda marcada por la emoción

Comentar

Caspe se llena de flores y jotas en el día grande de la Virgen de la Asunción

Nonaspe cumple el sueño de Hipòlit Solé Llop e inaugura una escultura en su honor: «Todos somos únicos, pero él todavía más»

FOTOGALERÍA. El escultor con raíces nonaspinas, Santiago Gimeno, ha sido el encargado de elaborar la pieza que ya luce en la ermita. La cita se celebra justo un año después...

Comentar

Nonaspe cumple el sueño de Hipòlit Solé Llop e inaugura una escultura en su honor: «Todos somos únicos, pero él todavía más»

Shakira, Lady Gaga, Don Benito, Trump o el Papa: Las carrozas más internacionales «eclipsan» Calaceite

FOTOGALERÍA. El desfile triunfa en la capital Cultural del Matarraña con gran variedad de disfraces y muchas caras reconocidas entre los participantes

Comentar

Shakira, Lady Gaga, Don Benito, Trump o el Papa: Las carrozas más internacionales «eclipsan» Calaceite
Periódico del Bajo Aragón Histórico