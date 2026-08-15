Rescatan a un montañero en Palomar de Arroyos tras quedarse enriscado en el barranco de la Umbría del Buitre

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil rescató el viernes a un montañero que se había quedado aislado en una un lugar de difícil acceso en Palomar de Arroyos, en Cuencas Mineras. La Comandancia recibió a las 11.10 un aviso de que un montañero se encontraba enriscado en el barranco de la Umbría del Buitre, tal y como han informado desde Guardia Civil a través de un comunicado de prensa.

Los componentes de la guardia del Greim de Mora de Rubielos se desplazaron hasta la zona, accediendo en vehículo por la parte superior de la pared hasta el punto más próximo posible al lugar donde se encontraba el afectado. Una vez localizado, realizaron las maniobras de cuerda necesarias para alcanzar su posición y proceder a su extracción con seguridad.

Concluidas las maniobras de los especialistas, el montañero es conducido hasta zona segura. No precisó de asistencia sanitaria. Posteriormente, fue acompañado hasta el lugar donde tenía estacionado su vehículo, dándose por finalizada la actuación sin más incidencias a la 13.00.