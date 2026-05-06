Resolver un enigma en Marte para aprender economía: ‘FINEXIT’ aterriza en el IES Bajo Aragón con un Escape Room financiero

El planeta Marte convertido en un 'Escape Room' aterrizado en el IES Bajo Aragón. Es la unidad móvil que ha hecho parada en Alcañiz este miércoles y que tiene como objetivo proporcionar al alumnado herramientas y conocimientos necesarios en educación financiera. Han podido aprender a interpretar balances de empresas, contratos, pólizas de seguros, cambios de divisas, conceptos como el código IBAN, Retorno de la Inversión (ROI) e incluso realizar un DAFO o un organigrama de empresa.

La trama giraba en torno a Erika Mida, una exitosa empresaria que se fue a Marte en un viaje privado y desapareció. Los estudiantes debían adivinar que ha ocurrido a través de descifrar un mensaje alienígena. "Los subdividimos en tres equipos y cada uno va haciendo pruebas económicas y financieras. Todos colaboran entre sí y aplican de forma práctica lo aprendido en el aula", ha expicado Irene Hernández, dinamizadora de FINEXIT.

Es la tercera edición de esta ruta FINEXIT que viaja por 150 centros de Formación Profesional de 110 ciudades españolas durante el curso. En la capital del Bajo Aragón es la segunda vez que hacía parada y el martes estuvo en el IES Pablo Serrano de Andorra. La iniciativa está organizada por la Cámara de España y Fundación Mapfre, con la cofinanciación de la Unión Europea y la colaboración de la Cámara de Teruel. "Queremos fomentar la conexión entre empresa y estudiantes. Este autobús que hacemos en colaboración con la Fundación MAPFRE lo que pretende es acercarnos a los centros educativos a través de todas las cámaras de comercio de España", ha valorado Lupe Martínez, directora de Formación y Empleo de Formación y Empleo de Cámara Teruel.

La unidad móvil ha contado con la visita de Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz; José Luis Castán, director del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, y Julián Antonio Redondo, representante de Fundación Mapfre en Alcañiz. También ha acudido la dirección del centro educativo.

Por debajo de la media europea

Este Escape Room itinerante fusiona la narrativa de ciencia ficción con el aprendizaje práctico, lo que permite a los jugadores asimilar conocimientos esenciales de forma dinámica. De hecho, según datos del último informe PISA, la competencia financiera del alumnado español de 15 años sigue por debajo del conjunto de la OCDE. El 17% del alumnado español no alcanza el nivel básico de rendimiento en competencia financiera, y hay un porcentaje muy inferior de estudiantes excelentes en esta materia (solo un 4,7% frente al 10,6% de la media de países occidentales). De ahí la importancia de esta campaña.

La iniciativa supone continuar con el trabajo iniciado en los dos cursos escolares anteriores, con una amplia participación del alumnado. El año pasado, la iniciativa recorrió 119 centros de FP de 15 comunidades autónomas en los que participaron más de 6.300 estudiantes. Este año se llegará aún a más colegios (150) y se prestará especial atención a alcanzar localidades más allá de las capitales de provincia, en lugares con menos población y un acceso más limitado a este tipo de iniciativas.