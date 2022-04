El retrato de Suso se incorpora al Salón de Cuadros del Ayuntamiento de Alcañiz

El alcalde de Alcañiz en las dos últimas legislaturas (2011-2019), Juan Carlos Gracia Suso, ya tiene su retrato en el Salón de Cuadros del Ayuntamiento. La obra de la reconocida pintora de Oliete Nati Cañada ya forma parte de los retratos institucionales de los mandatarios de la ciudad.

Este jueves ha tenido lugar un bonito acto en el que Gracia Suso ha destapado el cuadro y estampado su firma en el Libro de Honor. Lo ha hecho acompañado de su familia, amigos y compañeros de partido. También ha estado presente la corporación con el alcalde, Ignacio Urquizu, a la cabeza; y la pintora.

El exalcalde junto a su familia este jueves / L. Castel

«Doy las gracias a los compañeros de partido y representantes institucionales porque todos compartimos la ilusión de mejorar la sociedad; a mi familia y amigos, que sois los que habéis soportado en el día a día lo que significa ser alcalde y siempre habéis estado a mi lado; y de manera especial a mi mujer, porque es la que me ha ayudado a sobrellevar las dificultades de este cargo y además en esta época complicada de pandemia hemos traído al mundo a nuestra maravillosa hija», ha dicho Gracia Suso, quien también ha agradecido a los alcañizanos su apoyo y cariño que le dieron durante su alcaldía, especialmente a los jóvenes.

Suso con compañeros del Partido Popular de Alcañiz y Teruel que han querido acompañarle en el acto / L. Castel

Las palabras de Gracia Suso en el Libro de Honor de Alcañiz son las siguientes: «Queridos alcañizanos, ha sido un honor y un orgullo ser alcalde de la leal y heroica ciudad de Alcañiz entre los años 2011 y 2019. Una noble labor que me encomendasteis y que he desarrollado con esfuerzo, trabajo y dedicación. Una maravillosa etapa de mi vida en la que siempre ha prevalecido la encomiable labor de mejorar la calidad de vida de todos los alcañizanos. En este día en el que mi retrato pasa a formar parte de este histórico Salón de Cuadros y estampo mi firma en el Libro de Honor, me siento muy honrado y afortunado por la institución que he representado. Una etapa de mi vida en la que recordaré en lo más profundo de mi corazón el respeto y el cariño de todos los alcañizanos. Juan Carlos Gracia Suso, alcalde de Alcañiz de 2011 a 2019».