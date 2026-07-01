Reunión de vampiros en Castelnou, que proyectará ‘Nosferatu’ en la iglesia para abrir su ciclo de cine y cultura fantástica

Drácula ya está con las maletas preparadas para instalarse en Castelnou durante unos días. Y no solo el conde más famoso del mundo, sino todo el universo vampiro que vive en el imaginario colectivo estará representado en la localidad. A orillas del río Martín, del 17 al 19 de julio, se verán películas, se recitarán poesías, se comerá, se beberá y hasta se bailará en torno al mundo vampiro. Todo ello, en un ciclo coordinado por el realizador de Castelnou, José Ángel Guimerá.

A estos personajes de ultratumba está dedicada la quinta edición de 'Un fin de semana de cine' de Castelnou, una cita que anteriormente se ha adentrado en otros mundos como la saga 'Star wars'. También en otros mucho más cercanos que "la lejana galaxia" como es la arquitectura y la memoria, o la relación de la localidad con el audiovisual sin olvidar una edición dedicada a Buñuel.

Este ciclo está organizado por la Asociación Cultural La Chopera de Castelnou y el Centro de Estudios Bajo Martín. Colabora Zaragoza Fear, Comarca del Bajo Martín y los ayuntamientos de Castelnou y Jatiel.

Cine dentro de la iglesia: 'Nosferatu' en pantalla grande

La jornada inaugural ya comienza intensa con la tarde-noche de viernes en la iglesia. El templo acogerá la proyección del cortometraje 'Un baile sangriento', de Dani Calavera; antes de pasar a la apertura de la exposición sobre Drácula en el cartel cinematográfico y la actuación de Poética Líquida.

Uno de los platos fuertes llegará a las 20.30, con una proyección especial de 'Nosferatu' con banda sonora en directo a cargo del zaragozano Naos. Si ya hace dos ediciones la experiencia de visionar 'Simón del desierto' de Buñuel dentro la iglesia sigue siendo inolvidable para quien la vivió, esta vez la cosa no promete menos.

A partir de ese momento, la sesión de noche se trasladará al Fosalico con la proyección del cortometraje de Antonio Tausiet 'Stari Poznanici', antes de pasar a visionar 'Drácula de Bram Stoker', de Francis Ford Coppola.

Talleres de cine y concursos de disfraces

Tras la jornada inaugural, la mañana de sábado será para el taller de cine dedicado a público infantil y juvenil al que se puede inscribir todo el que lo desee a través de la web unfindedecine.blogspot.com donde se ha habilitado el formulario. La mañana de domingo el taller se trasladará a la Cripta Gótica de Jatiel y, entre las dos sesiones saldrá una historia que los participantes darán forma en un rodaje.

Esa mañana dará pie a una conferencia en un recorrido sobre vestimenta y estética, y también se degustarán los cócteles vampíricos que se prepararán para acompañar el momento. La tarde se dedicará a la grabación de un podcast en directo antes de que la noche vuelva a encender los proyectores, esta vez, al aire libre junto al río. La película será 'El baile de los vampíros', de Roman Polanski.

La sesión de noche dará paso a un concierto a cargo de Lex Lüger con fiesta temática y concurso de disfraces. La noche se alargará con la sesión musical de DJ AfterBite.

El broche del ciclo se pondrá la tarde de domingo en el pabellón. Se visionará el cortometraje 'Beware', de José Ángel Delgado y la película 'Drácula', la clásica de 1931 de Tod Browning.

Programación completa

VIERNES 17 DE JULIO

PRESENTACIÓN

19.00. Iglesia de Castelnou. Proyección inaugural de 'Un baile sangriento' (15'), de Dani Calavera. La inauguración oficial del festival contará con la participación especial de Ignacio Romanos, vecino, realizador de cortos y guionista de Castelnou, y Dani Calavera. La sesión incluirá también la apertura de la exposición: 'Drácula en el cartel cinematográfico', a cargo de Roberto Sánchez. Ofrece un recorrido visual por algunas de las imágenes más emblemáticas del cine de vampiros, desde el expresionismo alemán hasta las reinterpretaciones contemporáneas del mito. Actuación de Poética Líquida, de Híjar, con música y Víctor Guíu recitando poemas que acercarán al público a otros vampiros contemporáneos vinculados a las emociones, las relaciones humanas y la sociedad actual.

20.30. Iglesia de Castelnou. Proyección especial de 'Nosferatu' (F. W. Murnau, 1922. 94 min.) y acompañamiento musical en directo a cargo de Naos. El músico zaragozano Naos pondrá banda sonora en vivo a la película, recuperando así el espíritu original de las proyecciones del cine mudo y ofreciendo una nueva lectura contemporánea de la obra de Murnau.

22.30. Sesión nocturna en El Fosalico. Proyección del cortometraje 'Stari Poznanici' (Antonio Tausiet, 2000. 5 min.), uno de los ejemplos más personales y singulares del audiovisual aragonés reciente vinculado al imaginario vampírico. Proyección principal: 'Drácula de Bram Stoker' (Francis Ford Coppola, 1992. 128 min.).

Imagen promocional de Lex Lüger, que estará en concierto en Castelnou.

SÁBADO 18 DE JULIO

Vampiros, cultura pop y noche gótica

10.30. Junto al río Martín. Hasta las 12.30. Taller de cine y rodaje (infantil y juvenil). Actividad práctica de creación audiovisual centrada en el universo vampírico y el cine fantástico. Los participantes podrán experimentar con recursos de rodaje, interpretación, maquillaje y puesta en escena inspirados en la estética del cine de vampiros.

12.30. Junto al río Martín. Conferencia: 'Vestir la eternidad, un análisis de sangre al vampiro en el cine', a cargo de Pilar Sicilia. Hará un recorrido por la evolución estética del vampiro en el cine, desde el expresionismo alemán hasta las reinterpretaciones contemporáneas del género. La charla estará acompañada por una degustación de cócteles vampíricos diseñados por Erika Romero, responsable del bar y de la piscina.

17.00. En el pabellón. Sin Rebobinar podcast: Drácula Ye-Yé (vampiro y cultura pop). Programa especial en directo dedicado a la relación entre vampirismo, música, televisión, cómic y cultura popular contemporánea.

19.00. Junto al río Martín. Mesa redonda vampírica. Encuentro con expertos locales y nacionales que analizarán el vampirismo y su presencia en el cine, la literatura, el diseño gráfico, la música y la cultura popular a través de distintas épocas y generaciones.

22.30. Sesión nocturna de película y música junto al río Martín. Proyección de 'El baile de los vampiros' (Roman Polanski, 1967. 108 min.). La gran comedia gótica de Roman Polanski, convertida ya en una obra de culto del cine fantástico europeo.

00.30. El baile de los Vampiros del Martín. Fiesta temática y concurso de disfraces vampíricos. Concierto de Lex Lüger; y sesión especial de DJ AfterBite. La noche continuará con música en directo y una selección de temas vinculados al imaginario vampírico, gótico y fantástico contemporáneo.

DOMINGO 19 DE JULIO

El vampiro eterno

12.00. En la Cripta Gótica de Jatiel. Hasta las 14.00, remate del taller de cine y rodaje (infantil y juvenil).

16.30. En el pabellón. Proyección del cortometraje 'Beware' (José A. Delgado, 2001. 4 min.); una aproximación contemporánea al imaginario vampírico desde el cortometraje aragonés, combinando humor, cultura pop y referencias al cine fantástico. Broche con la proyección de la película 'Drácula' (Tod Browning, 1931. 75 min.). La inolvidable interpretación de Bela Lugosi como el Conde Drácula cerrará esta edición del festival con una de las películas más emblemáticas de la historia del cine de terror.

Estrenada por Universal Pictures en 1931, esta obra definió para siempre la imagen clásica del vampiro elegante, hipnótico y seductor, convirtiéndose en uno de los grandes iconos universales del cine fantástico.

Con esta última proyección concluye un recorrido de más de un siglo por la evolución del vampiro en el cine, desde las sombras expresionistas de Nosferatu hasta las reinterpretaciones contemporáneas del mito en la cultura popular actual.