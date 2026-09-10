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10 SEP 2026|

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‘El Rey León’ de Las Cucañas, campeones de las carrozas de Alcañiz

El segundo lugar es para 'La Bota' con su propuesta 'Cómo entrenar a tu dragón' y el tercero para El Sofocón. 'El Cachirulo' ha sido la vencedora en la categoría de asociaciones

'El Rey León' de Las Cucañas, campeones de las carrozas de Alcañiz. /L.C
'El Rey León' de Las Cucañas, campeones de las carrozas de Alcañiz. /L.C

La COMARCA10 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Entre los momentos más esperados de las fiestas de Alcañiz, uno de ellos siempre es el anuncio de los ganadores de las carrozas durante el fútbol vaca. En esta ocasión, 'El Rey León' de Las Cucañas se proclamaron ganadores y recibirán un premio en metálico de 1.000 euros. El segundo puesto fue para 'La Bota' con su propuesta 'Cómo entrenar a tu dragón' con 800 euros y el tercero ha sido para 'El Sofocón' con una impotente avión que abría la comitiva. Este último, recibió 600 euros. Por su parte, la carroza de la asociación 'El Cachirulo' ha resultado vencedora con 500.

El jurado ha valorado diferentes aspectos como la composición, ambientación o animación. Está compuesto por al menos cinco personas de Alcañiz, entre ellas ciudadanos con estudios en interpretación, diseño y arte y de la brigada del Ayuntamiento de Alcañiz. El desfile empezó a las 19.00 en la avenida Aragón, junto al Embudo. A partir de allí, se recorrió toda la avenida para mostrar al público y al jurado porque merecen ser los ganadores de una nueva edición del desfile de carrozas.

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