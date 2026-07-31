Rifirrafe político entre PP y PSOE por la cesión de 32 viviendas para trabajadores en Escucha

Rifirrafe político entre Partido Popular y Partido Socialista por la cesión de 32 viviendas para trabajadores en Escucha. La directora general de Vivienda, María Pía Canals, ha ofrecido en la mañana de este viernes una rueda de prensa en la que ha sacado pecho de la gestión del Ejecutivo Autonómico en lo que respecta a la concesión de los inmuebles, afeando "las falsas manifestaciones emitidas por los socialistas". Todo ello después de que el PSOE compartiera un tweet en el que defendiera que el haber conseguido las viviendas es

“fruto de la persistencia del Ayuntamiento socialista”.

La directora general de Vivienda ha negado que la reciente publicación en el BOA de la concesión "sea fruto de una improvisación ni de una presión política por parte del Ayuntamiento ni de una iniciativa ajena". Ha defendido que esa iniciativa es el resultado de "un trabajo técnico, jurídico y administrativo serio, constante y continuado" por parte de la Dirección General, que se "lleva realizando desde octubre de 2024". Canals ha aludido a "las gestiones concretas, los informes, los trámites registrales, afectaciones patrimoniales y demaniales y con validación de distintos órganos del Gobierno de Aragón" que se han llevado a cabo desde esa fecha.

En ese sentido, ha recordado que su Dirección ya planteó entonces que disponía en propiedad de varias viviendas la localidad y que trabajaría para ponerlas a disposición de la demanda creciente. Ello incluyó, ha repasado, "la solicitud y gestión de notas simples, recuperar viviendas adicionales para tener bloques completos, tramitación jurídica patrimonial y demanial". Y todo eso, ha remarcado, "exige rigor, tiempo y no se resuelve con un tweet ni con ninguna declaración, o titular".

El PSOE lamenta las "declaraciones poco decorosas" del Ejecutivo

El Partido Socialista ha reaccionado este viernes a las declaraciones de Canals a través de un comunicado en el que han mostrado su sorpresa "porque una publicación de menos de 280 caracteres en nuestras redes motive una rueda de prensa de la directora general de Vivienda". "Si siguiéramos el mismo patrón, no habría horas del día para comparecencias ante los medios", han afirmado.

Los socialistas han lamentado que la rueda de prensa "se sume al conjunto de declaraciones insidiosas y poco decorosas que el Ejecutivo de Jorge Azcón ha dirigido en los últimos meses contra el alcalde de Escucha y el Ayuntamiento de la localidad". "Lo único cierto es que hace años que el alcalde de Escucha acudió al Gobierno de Aragón en busca de la solución que ya propuso entonces y que no se ha hecho realidad hasta ahora. Antes de esto no había obtenido más que un ofrecimiento que le llevó a aceptar participar como Ayuntamiento en el Plan 700 de vivienda, siempre con el único objetivo de resolver en lo posible los problemas de vivienda de su municipio", han reiterado.

"Es llamativo que desde el propio Gobierno de Aragón invitaran a participar en ese programa al Ayuntamiento de Escucha con seis viviendas que, ellos lo sabían bien, no son propiedad del propio Ejecutivo autonómico, cuando las bases de esas ayudas recogen claramente la condición de que las viviendas a rehabilitar deben ser del Ayuntamiento", han añadido.

El partido socialista ha criticado cómo el presidente, los consejeros y la directora general de vivienda han estado "trasladando de forma pública la culpa de aquel problema al Ayuntamiento de Escucha y a su alcalde". El propio Héctor García, han explicado, tuvo que pedir oficialmente una rectificación de Octavio López por unas declaraciones en las que le acusaba de “no escuchar” y de ser incapaz de gestionar esa subvención, cuando en realidad "fueron los propios responsables de vivienda del Gobierno de Aragón quienes le llevaron a esa situación".

"Nunca hemos de olvidar que las viviendas cuyo uso Ayuntamiento y empresas han estado solicitando años, por todos los medios posibles, son y han sido siempre propiedad del Gobierno de Aragón. Y que hayan necesitado tres años largos para responder a las demandas del territorio es también su responsabilidad", han concluído.



