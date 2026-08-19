Rimauto consolida su crecimiento en Alcañiz con un nuevo taller de chapa y pintura

Rimauto ha dado un nuevo paso en su crecimiento con la apertura del taller de chapa y pintura en Alcañiz. Las instalaciones están en funcionamiento desde junio de 2025 y permiten asumir directamente las reparaciones que entonces no podía atender con sus propios medios. «Nuestra idea e ilusión era montar un taller de chapa y pintura», explica Manuel Edo, gerente de Rimauto. La puesta en marcha del proyecto ha exigido buscar unas instalaciones adecuadas y acometer diferentes obras de adaptación.

El nuevo departamento nació ante la necesidad de ampliar la capacidad de trabajo de Rimauto, debido al volumen de reparaciones. Así, se decidió crear un espacio propio, separado del área de mecánica y preparado para realizar íntegramente el proceso de reparación.

Un proceso completo de reparación

El trabajo comienza con la recepción del automóvil. Además, cuando la intervención se tramita a través de una compañía aseguradora, el vehículo debe ser peritado y la reparación tiene que recibir la correspondiente autorización. Una vez completados estos pasos, se concierta una cita con el cliente.

Aimad El Makkaouy con el vehículo preparado para iniciar el proceso de pintura. /A.Z.

El coche pasa primero por la zona de desmontaje. En este espacio, si los daños son superficiales, el proceso puede ser más sencillo, pero si se trata de un golpe de mayor consideración es necesario retirar las piezas exteriores para comprobar si existen desperfectos internos. Posteriormente, se solicitan los recambios necesarios y comienza la reparación de la chapa.

Una vez terminada esta fase, el vehículo se traslada al área de preparación de pintura, donde se trabajan los fondos y todas las piezas que deben ser pintadas. A continuación, pasa a la cabina de pintura y posteriormente regresa a la zona de montaje para colocar de nuevo los elementos que habían sido desmontados.

El proceso concluye con el lavado del automóvil y una revisión final. En esta última comprobación se corrigen las pequeñas imperfecciones que hayan podido quedar antes de entregar el vehículo al cliente. «Acude gente de toda la comarca y salen satisfechos. Al final, hemos apostado por una ampliación y tenemos bastante trabajo», valora Jesús Gerona, asesor de chapa en Rimauto.

El taller puede atender desde pequeños desperfectos superficiales hasta golpes de mayor gravedad. Cabe recalcar, que trabajan con todas las compañías aseguradoras, ofrecen un servicio rápido y ágil (48h), recambios originales y materiales de primeras marcas. Rimauto cuenta con instalaciones de última generación, presupuestos sin compromiso y vehículo de sustitución (sujeto a disponibilidad).

De 4 trabajadores a 22 personas

La apertura del taller de chapa y pintura es el último capítulo de una trayectoria empresarial iniciada en Alcañiz en 2011. Rimauto comenzó su actividad con Toyota y una plantilla formada por cuatro personas: un comercial, dos mecánicos y el propio responsable del negocio.

Poco después se incorporó una nueva persona para atender a los clientes del taller. Aproximadamente un año más tarde, la empresa comenzó a trabajar también con Hyundai y, unos dos años después, añadió Mazda. El incremento del número de marcas y del volumen de actividad obligó a reforzar progresivamente la plantilla, que pasó a estar formada por unas ocho personas.

Acude gente de toda la comarca y buscamos que en 48 horas tengan el coche listo Jesús Gerona. Asesor de chapa en Rimauto

Otro momento importante fue la adquisición de las antiguas instalaciones de Opel, una operación que permitió incorporar a parte de sus trabajadores y reorganizar diferentes puestos en función de las necesidades de Rimauto en Alcañiz y Teruel.

En abril de 2025 se sumaron Kia y Nissan, dos marcas con las que la empresa ya trabajaba en Teruel, pero que hasta ese momento eran gestionadas en Alcañiz por otra compañía. La operación implicó también la incorporación de varios trabajadores procedentes de la anterior empresa.

Queremos formar a las personas, que se queden con nosotros y sigan creciendo Manuel Edo. Gerente de Rimauto en Alcañiz

Con la llegada de Kia y Nissan, Rimauto reunió en Alcañiz las cinco marcas que comercializa actualmente: Toyota, Hyundai, Mazda, Kia y Nissan. La ampliación provocó también un aumento de las ventas de vehículos nuevos y usados y obligó a reforzar prácticamente todas las áreas del negocio.

«Ha sido un cambio brutal», afirma Edo al recordar la evolución experimentada desde 2011. El gerente reconoce que el crecimiento ha generado nuevas oportunidades, pero también mayores exigencias: «duplicas el trabajo y las necesidades», defiende.

Rimauto cuenta actualmente con cuatro comerciales, dos personas en recepción de taller y dos en el área de recambios. También ha reforzado la administración, la gestión de garantías y el control de calidad. A ellos se suma el nuevo departamento de chapa y pintura.

«Ahora mismo estamos 22 personas. Es muy satisfactorio ver cómo se ha crecido durante todo este tiempo», señala el gerente. La empresa ha pasado así de contar con una sola marca y una estructura reducida a disponer de departamentos diferenciados de ventas, mecánica, recepción, recambios, administración y chapa y pintura.

El nuevo taller impulsa el empleo

La puesta en funcionamiento del departamento de chapa y pintura ha supuesto la incorporación de cinco trabajadores. El equipo está integrado por dos profesionales dedicados a chapa, dos a pintura y un asesor encargado de recibir los vehículos, coordinar las reparaciones y mantener el contacto con los clientes, los peritos y las aseguradoras.

Zona en la que se trabaja la chapa de los vehículos En la imagen, José Capuz en una de las tareas./ A.Z.

Rimauto continúa buscando personal, especialmente chapistas porque resulta complicado encontrar profesionales con experiencia en este tipo de oficios. «Muchas veces, el mayor inconveniente que vemos es el tema de personal. Estamos hablando de oficios en los que no hay mucha gente y tampoco hay mucha gente con experiencia», explica Edo. La idea es incorporar a jóvenes que pueden formarse dentro de la empresa. En esta línea, recibe alumnos de ciclos formativos para que realicen sus prácticas y puedan aprender junto a los trabajadores con mayor experiencia. Algunos de ellos han continuado después formando parte de la plantilla.

Uno de los ejemplos se encuentra precisamente en el departamento de chapa, donde uno de los trabajadores comenzó su relación con Rimauto durante su periodo de prácticas.

Formación especializada

El taller también responde a la transformación que ha experimentado el sector del automóvil durante los últimos años. Los materiales, las pinturas, las herramientas y los procedimientos de reparación han cambiado. Los vehículos actuales incorporan componentes que exigen técnicas distintas a las utilizadas hace una década, como piezas de aluminio, nuevos tipos de acero y sistemas electrónicos cada vez más complejos. «No es lo mismo reparar un coche de hace diez años que reparar un coche de ahora», subraya Edo. El gerente explica que la evolución tecnológica ha obligado a invertir tanto en maquinaria como en la formación de los trabajadores.

Interior del nuevo taller de chapa y pintura de Rimauto./ María Ibáñez

Esta adaptación es todavía más importante con la llegada de los vehículos híbridos y eléctricos. Trabajar sobre estos automóviles exige conocimientos específicos, tanto en el departamento de mecánica como en el de chapa y pintura. La presencia de baterías y sistemas de alta tensión obliga a aplicar procedimientos de seguridad diferentes a los utilizados en los vehículos tradicionales.

Los asesores, mecánicos, chapistas y pintores de Rimauto participan por ello en cursos impartidos por las propias marcas. Estas formaciones les permiten actualizar sus conocimientos y adaptarse a las necesidades de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

«Hemos tenido que evolucionar en herramientas, en personal y en formación», resume Manuel Edo, quien considera que el departamento de chapa y pintura está preparado para trabajar con los automóviles actuales y con las nuevas tecnologías que se irán incorporando al mercado.

La apertura de las instalaciones culmina así una trayectoria de crecimiento iniciada hace quince años. Rimauto ha pasado de trabajar con una sola marca y cuatro empleados a representar cinco fabricantes, atender vehículos de cualquier marca y contar con una plantilla de 22 personas.

El nuevo servicio refuerza la capacidad de la empresa para realizar todo el proceso de reparación dentro de sus propias instalaciones y supone, al mismo tiempo, una apuesta por la creación de empleo, la formación de jóvenes profesionales y la adaptación a la evolución tecnológica del sector del automóvil.

CONTENIDO REALIZADO EN COLABORACIÓN CON RIMAUTO