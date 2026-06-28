Roberto Albiac radiografía el habla del Matarraña en una tesis pionera: «Es el atlas lingüístico más completo realizado hasta ahora sobre la comarca»

El habla del Matarraña cuenta desde ahora con una de las investigaciones más exhaustivas realizadas hasta la fecha. El filólogo Roberto Albiac, natural de Fabara, ha culminado una tesis doctoral de más de 1.300 páginas en la que analiza de forma detallada las variedades lingüísticas presentes en las 18 localidades de la comarca. El trabajo, defendido en la Universidad de Zaragoza y distinguido con la máxima calificación, el Cum Laude, supone además la segunda tesis doctoral presentada en catalán en la historia de Aragón.

La investigación, titulada ‘Els parlars del Matarranya’, es el resultado de siete años de trabajo y recoge un exhaustivo inventario lingüístico de la comarca. Albiac, licenciado en Filología Francesa y Filología Catalana, inició el proyecto tras recibir el impulso del dialectólogo Pere Navarro, profesor de la Universitat Rovira i Virgili y referente en los estudios sobre el tortosino, que había desarrollado investigaciones similares en las comarcas vecinas de Terra Alta, Baix Ebre, Montsià y Ribera d’Ebre.

"Faltaba la pieza del Matarraña para completar el inventario de todo el dominio lingüístico tortosino", explica Albiac, quien asumió el reto de documentar la comarca siguiendo la misma metodología empleada en los estudios precedentes.

Cuatro veranos, 325 horas de grabaciones y 4.000 preguntas

La dimensión del trabajo da una idea de su complejidad. Durante cuatro veranos, el investigador recorrió las 18 localidades del Matarraña entrevistando a tres informantes por municipio, generalmente dos hombres y una mujer mayores de 65 años, con el objetivo de recoger el habla tradicional de cada población.

En total, acumuló 325 horas de grabaciones y realizó miles de entrevistas estructuradas a partir de un cuestionario de 4.000 preguntas relacionadas con la agricultura, la ganadería, los animales, las plantas, la vivienda y los oficios tradicionales. Cada una de esas respuestas ha dado lugar a un mapa dialectal que permite visualizar la distribución geográfica de palabras, pronunciaciones y formas gramaticales dentro de la comarca.

El resultado es una obra que combina diccionario, gramática y atlas dialectal, convirtiéndose en una referencia para el estudio de las hablas del territorio.

Una comarca homogénea con diferencias en las zonas fronterizas

Una de las principales conclusiones de la tesis es que el Matarraña presenta una notable homogeneidad lingüística en su zona central, mientras que las diferencias más significativas aparecen en los municipios situados en los extremos de la comarca.

Según Albiac, localidades como Lledó y Arens de Lledó conservan numerosos rasgos compartidos con la vecina Terra Alta, mientras que municipios como Beceite, Monroyo, Peñarroya de Tastavins o Torre de Arcas muestran características muy próximas a las hablas del norte de Castellón y la comarca de Els Ports.

Por otro lado, Valjunquera comparte rasgos lingüísticos con los municipios catalanohablantes de la cuenca del Guadalope y el entorno de Alcañiz. "Las isoglosas no respetan las fronteras administrativas", resume el investigador. "Lo que encontramos es un continuo lingüístico donde las hablas de los pueblos fronterizos comparten muchas características con las comarcas vecinas".

Catalán tortosino y rechazo al término

Albiac sostiene que, desde un punto de vista científico y filológico, el habla del Matarraña forma parte del catalán y, más concretamente, del subdialecto tortosino, una variedad de transición entre el catalán noroccidental y el valenciano.

"Filológicamente no existe ninguna duda", afirma. "Las hablas del Matarraña forman parte del catalán tortosino, aunque popularmente muchas personas continúen refiriéndose a ellas como chapurreau". El investigador considera que la resistencia a utilizar el término catalán responde más a cuestiones identitarias o políticas que lingüísticas.

La castellanización avanza generación tras generación

Más allá de la descripción dialectal, la tesis también alerta sobre la progresiva pérdida de vocabulario tradicional. La comparación con estudios realizados hace dos décadas revela que numerosas palabras autóctonas han sido sustituidas por formas castellanas. Términos como "palometa" o "paloma" para designar a la mariposa han dejado paso a "mariposa", mientras que denominaciones tradicionales para la sandía como "síndria" o "meló d’aigua" son cada vez menos frecuentes frente al uso generalizado de "sandía".

Para Albiac, esta evolución responde a la escasa presencia de la lengua propia en el sistema educativo y a la creciente influencia del castellano en todos los ámbitos sociales. "La gente habla la lengua, pero no se forma en ella. Al no existir una referencia escrita fuerte y al tener una presencia muy limitada en la enseñanza, las hablas locales se acercan cada vez más al modelo castellano", señala.

Un trabajo para preservar el patrimonio lingüístico

La tesis fue defendida el pasado 1 de julio ante un tribunal integrado por algunos de los principales especialistas en dialectología catalana y valenciana, que le otorgaron por unanimidad la calificación de sobresaliente cum laude.

Ahora, el objetivo de Albiac es que el estudio pueda publicarse y llegar al conjunto de la sociedad. "Ojalá pueda editarse algún día. No es solo una investigación académica, también es una herramienta para preservar y valorar el patrimonio lingüístico del Matarraña", concluye.

Tras siete años de trabajo, centenares de horas de grabación y miles de palabras recopiladas, ‘Els parlars del Matarranya’ se convierte en el retrato más completo realizado hasta ahora sobre una de las señas de identidad más singulares de la comarca.