Roberto Royo, presidente de la FARAM: «Motorland es un circuito importantísimo para el motociclismo aragonés»

Motorland Aragón vuelve a convertirse esta semana en uno de los grandes escaparates mundiales del motociclismo con la celebración del Gran Premio de Aragón, pero la importancia del circuito alcañizano va mucho más allá de los tres días de competición de MotoGP. Para la Federación Aragonesa de Motociclismo (FARAM), Motorland es una pieza fundamental para el crecimiento de un deporte que mantiene una amplia actividad durante todo el año y que busca seguir impulsando a sus pilotos y a su cantera.

Así lo explica su presidente, Roberto Royo, quien considera que la llegada anual del Mundial supone un impulso para todo el motociclismo de la Comunidad. "Motorland es algo importantísimo para el motociclismo aragonés", destaca Royo, que pone en valor no solo la pista de velocidad, sino también todo el trabajo que se desarrolla en el entorno del circuito y las posibilidades que ofrece para distintas disciplinas.

Un escaparate para toda la cantera

La celebración del Gran Premio permite que Aragón centre durante unos días la atención internacional y que miles de aficionados y jóvenes deportistas tengan contacto directo con el motociclismo de máximo nivel. Una exposición que, según el presidente de la FARAM, puede servir como estímulo para que nuevos pilotos se incorporen a este deporte.

Royo asegura que actualmente existe una cantera aragonesa que está «despuntando» en diferentes categorías y modalidades. Aunque reconoce que hubo épocas con una mayor cantidad de pilotos, actualmente calcula que hay alrededor de 30 jóvenes vinculados a las diferentes especialidades del motociclismo dentro de Aragón, con entre cinco y siete que están destacando especialmente.

La velocidad es solo una parte de esa cantera. El motocross y el trial son, según Royo, las disciplinas que cuentan actualmente con mayor presencia y potencial en Aragón, mientras que también existe actividad en enduro, cross-country y otras especialidades.

Clubes y familias, claves para formar pilotos

Detrás de cada piloto hay una estructura que resulta imprescindible para que pueda progresar. Royo subraya especialmente el papel de los motoclubes y de las familias, dos pilares que considera fundamentales para mantener viva la actividad.

"Tan importante es el piloto como la madre, el padre, la familia y los clubes", señala. En este sentido, explica que son los clubes los encargados de desarrollar las competiciones y generar el espacio necesario para que los jóvenes puedan formarse y competir.

La Federación Aragonesa de Motociclismo trabaja precisamente para colaborar con esos clubes y organizaciones en la puesta en marcha de actividades y competiciones. Un modelo que permite mantener una red deportiva que va mucho más allá de la competición profesional que cada año llega a Motorland.

El factor económico, uno de los grandes retos

El crecimiento de la cantera también se enfrenta a dificultades. Royo señala al factor económico como uno de los principales problemas para el motociclismo aragonés, especialmente a la hora de facilitar que los jóvenes puedan acceder a determinadas instalaciones y afrontar los costes que implica competir.

En este sentido, considera necesario seguir sumando apoyos de instituciones y patrocinadores privados. También apunta a la importancia de mejorar el acceso a Motorland para facilitar que los jóvenes puedan utilizar sus instalaciones con mayor facilidad y comodidad.

El presidente de la FARAM destaca además los acuerdos alcanzados con otras federaciones territoriales para facilitar la participación de pilotos aragoneses en competiciones de otras comunidades con la licencia regional. Una medida que permite ampliar las posibilidades competitivas, atraer pilotos de otras autonomías a Aragón y favorecer también a los clubes organizadores.

Motorland, mucho más que MotoGP

Para Royo, la actividad del circuito no puede limitarse al Gran Premio. Motorland acoge otras grandes competiciones y desarrolla una actividad que contribuye durante todo el año al crecimiento del motociclismo en la Comunidad.

«No solamente se hace MotoGP o Superbike», apunta el presidente de la FARAM, que incide en todas las actividades que se desarrollan en torno al circuito y en la colaboración existente entre las distintas estructuras del motociclismo aragonés.

Además, Aragón cuenta con espacios y clubes dedicados a disciplinas como el motocross y el trial. En el caso del enduro y el cross-country, las restricciones medioambientales dificultan la celebración de pruebas en la Comunidad, por lo que los pilotos y organizadores aragoneses se desplazan a territorios próximos como Navarra o La Rioja para poder competir.

Un momento de fortaleza para el motociclismo aragonés

Pese a las dificultades económicas, Royo considera que el motociclismo aragonés atraviesa un buen momento. «A nivel de deporte está muy fuerte, a nivel de actividad está muy fuerte», afirma. En ese escenario, Motorland ocupa una posición central. El circuito permite disponer de una referencia internacional en Aragón y, al mismo tiempo, sirve como punto de encuentro para una estructura deportiva mucho más amplia que engloba pilotos, clubes, familias, organizadores y federaciones.

El Gran Premio de Aragón representa así el escaparate más visible de una actividad que continúa durante los doce meses del año. Mientras Marc Márquez, Jorge Martín y el resto de pilotos del Mundial acaparan las miradas este fin de semana, en segundo plano se mantiene una cantera que busca aprovechar el impulso de Motorland para seguir creciendo en nuestro territorio.