Rocío Ramos-Paúl (Supernanny): «El niño no se trauma con el ‘no’. Le enseña a enfadarse sin ira ni ansiedad»

Rocío Ramos-Paúl, psicóloga y popular presentadora del programa televisivo Supernnany (2006-2017) emitido por Cuatro, impartió la charla ‘¿Por qué mi hijo no me hace caso?’ el pasado miércoles 7 de febrero en el teatro municipal, dentro del programa ‘Alcañiz Soy Sana’.

Si no se educa en edades tempranas, ¿luego ya es tarde?

No. Me parece horrible esa frase. Se puede educar en cualquier edad y todos estamos preparados para cambiar siempre durante toda la vida. Sí que es verdad que durante la infancia es más fácil instaurar hábitos, límites y responsabilidades.

Para poner límites hay que decir que «no». Sin embargo, a veces cuesta...

Nos asusta el conflicto que genera el niño. Incluso creemos que puede traumarse y, en realidad, decir que «no» y mantenerlo es necesario. Si mi hijo aprende a enfadarse, entenderá que es la tristeza y no responderá con ira o ansiedad. Lo que estoy haciendo es educarle para la vida.

Entonces que nadie se asuste si el niño responde con el lloro...

Si con 3 años le dices que «no», se enfada y llora. Pues es que tiene que hacerlo. Está muy bien que lo haga.

Es frecuente que los padres se refieran a sus hijos como «pobrecitos». ¿Se les está sobreprotegiendo?

Vivimos un momento de sobreprotección a nivel social, no solo es cosa de los progenitores. Los hijos son un bien escaso, llegan muy tarde y son muy pocos, así que decidimos protegerlos. Los padres ponen mucho empeño en que todo salga excesivamente bien cuando es estupendo equivocarse. Ahora empezamos a evaluar lo que supone no dejar que el niño se mueva, se caiga, se equivoque o se frustre. Como decía antes, todo eso es necesario para su desarrollo y revertirá luego mucho en su salud mental.

A veces los hijos hacen más caso a un progenitor que a otro. ¿Por qué?

Es por épocas. A veces ven a mamá más blandita y tiran por ahí a ver si sacan algo, o al revés con papá. Otro asunto es cuando el niño experimenta una fase de sólo con papá o con mamá. Los progenitores lo pasan muy mal porque piensan que quiere más a uno que a otro y no es así.

¿Qué pueden hacer para resolver esa situación?

Si uno es el que marca rutinas y el otro es más juguetón, pues lógicamente el niño se irá con este segundo porque es con quien se lo pasa bien. Sin embargo, cuando esté mal a quien le pedirá consejo o protección es al que limita. Yo recomiendo a los padres que se intercambien los papeles, para que el niño viva a los dos de la misma manera. Si el hijo dice que sólo con papá, que sea él quien dé las normas mientras la madre permanece al lado. Y si, por ejemplo, sólo quiere bañarse con el padre, la madre puede ir a mitad y jugar con él.

¿Cuándo se les puede dar tareas a los niños?

Se pueden ir introduciendo de acuerdo a su edad. Por ejemplo, regar las plantas con 2 o 3 años, doblar su ropa con 4 o 5, hacer la cama con 6 o 7, ducharse solo con 8 o 9, cocinar algo poco elaborado con 8 o 9 y fregar el baño con 10 o 11. Darles tareas es fundamental para que aprendan a ser responsables. Además, desarrollan la autonomía y, por otro lado, la autoestima porque se dan cuenta de que son capaces de hacer cosas nuevas.

¿Cómo les ayudan a desarrollar la responsabilidad?

Si el niño hace la tarea obtiene unas consecuencias y sino, otras. Él es el que elige su comportamiento. Por ejemplo, le puedes pedir que ponga la mesa para que después tengáis tiempo de jugar juntos y explicarle que, si no lo hace, la tendrás que poner tú, así que desgraciadamente no podrás jugar con él. También le ayuda a desarrollar la empatía. Si tiene que poner la mesa cuando está cansado, se dará cuenta de que sus padres también la ponen, aunque estén exhaustos.

En el caso de un adolescente, ¿cómo se le puede enseñar a ser responsable?

Por ejemplo, si pide llegar tarde de una fiesta se puede negociar un acuerdo. Si ese sábado se pasa de la hora marcada, tiene que entregar el móvil una semana. Sin embargo, si es puntual, se puede acordar que el siguiente fin de semana llegue más tarde. Algunos adolescentes cuando vienen a la consulta se quejan de que sus padres les han castigado y yo les hago reflexionar sobre quién realmente les ha impuesto el castigo. Al final, se dan cuenta de que son ellos mismos, porque ellos son los responsables de su comportamiento.

¿Cuándo están justificados los castigos?

Yo soy partidaria de utilizar el castigo bien definido. Eso significa que tiene que cumplir tres condiciones: que en intensidad sea igual al comportamiento emitido (no te puedo echar de casa porque hayas llegado tarde), que sea negativo para el niño (no que yo suponga que va a serlo) y que sea lo más seguido posible a la acción realizada. Por supuesto, no estamos hablando de castigos físicos, ni psicológicos o emocionales, ni de insultar. El castigo está denostado y, en verdad, no hay ningún problema en utilizarlo como una forma de educar, claro que no puede ser la única ni la que más prime. Hay que mezclar la alabanza con el castigo.

¿Está bien educar mediante recompensas? Por ejemplo, acordar con tu hijo que le comprarás un móvil si aprueba...

A veces son necesarias. El objetivo es ayudarle a generar un hábito, como el de estudiar. Si cree que es un rollo, necesitará una motivación externa. El premio, por supuesto, debe ser algo que le guste a él. No me va a hacer caso si el regalo por aprobar es un libro de filosofía. Eso sí, cuando interiorice esa rutina habrá que retirar la recompensa. No puede aprender que todo lo que hace es por conseguir un premio.

¿Les influye a los padres cómo fueron educados a la hora de criar a sus hijos?

En mi sector muchas veces cargamos contra los padres y no me parece justo. Es cierto que el que ha vivido en una casa autoritaria y no ha tenido más ejemplos, no sabe educar de otra manera. Y, en ocasiones, se va al extremo contrario y la lía igual, porque los dos extremos no favorecen en absoluto. Muchos de los padres que vienen a la consulta, me piden que les enseñe a educar de otra manera y buscamos alternativas de modelado. Eso sí, para la tranquilidad de todos, todos los padres del mundo se levantan un día autoritarios y al otro, laxos. La historia es encontrar un punto entre medias que domine en la dinámica familiar.

He escuchado a padres culpabilizarse por no poder pasar suficiente tiempo con sus hijos... ¿Realmente son peores por eso?