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28 AGO 2026|

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‘Ruge Aragón’: Motorland viaja por toda España de la mano del cupón de la ONCE de este domingo

El Sueldazo del Fin de Semana dedica este fin de semana su imagen con el trazado bajoaragonés para celebrar el evento deportivo

Cupón de la ONCE dedicado al Circuito de Alcañiz./ ONCE
Cupón de la ONCE dedicado al Circuito de Alcañiz./ ONCE

La COMARCA28 08 2026

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El Circuito de Motorland Aragón será protagonista del cupón de la ONCE del próximo domingo, 30 de agosto, con motivo de la celebración del Gran Premio de Aragón de motociclismo, una cita que volverá a situar a Alcañiz y al Bajo Aragón en el foco internacional del mundo del motor.

Bajo el lema ‘Ruge Aragón’, un total de 5,5 millones de cupones llevarán por toda España la imagen del trazado alcañizano, difundiendo la importancia de un circuito que se ha convertido en una referencia mundial para las competiciones de velocidad desde su inauguración en 2009.

El circuito cuenta con una longitud de 5.345 metros, con 18 curvas en su configuración FIA y 16 en la versión FIM, además de una espectacular recta principal de 1.726 metros, uno de los puntos donde las motos de MotoGP alcanzan mayores velocidades.

El cupón dedicado a Motorland forma parte del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, que se celebra cada sábado y domingo. El sorteo ofrece un premio principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años para un único cupón premiado. Además, contempla premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos para otros cuatro cupones.

Con esta iniciativa, la ONCE une la imagen de su cupón a uno de los símbolos más reconocibles de Aragón y del Bajo Aragón: un Motorland que cada temporada vuelve a rugir ante miles de aficionados al motociclismo.

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