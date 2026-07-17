La Ruta Nocturna de Fayón impulsa el patrimonio y el turismo sostenible con el proyecto ‘Caminos de Historia Viva’

Fayón celebró la quinta edición de la Ruta Senderista-Cicloturista Nocturna “Fayón Rumbo al Eclipse”, una iniciativa que combina deporte, patrimonio, naturaleza y astronomía con el objetivo de dar a conocer los recursos del municipio y contribuir a su desarrollo económico y social. Vecinos, visitantes y voluntarios recorrieron los senderos del entorno del Ebro y el Matarraña bajo el cielo nocturno, en una experiencia que permitió descubrir el paisaje y la historia local desde una perspectiva diferente.

La actividad forma parte de “Caminos de Historia Viva”, un proyecto que busca convertir la memoria, el patrimonio histórico y el entorno natural de Fayón en herramientas para atraer visitantes, dinamizar la economía local y reforzar el sentimiento de pertenencia de sus habitantes. La iniciativa pretende que la participación en la ruta vaya más allá de la práctica deportiva. Durante su estancia, los asistentes conocen la historia y los paisajes del municipio, utilizan sus servicios y establecimientos y contribuyen a difundir los atractivos turísticos de la localidad.

En esta edición también participaron los jóvenes del Campo de Voluntariado ARMENA, que colaboran durante estas semanas en diferentes trabajos destinados a recuperar y conservar el patrimonio histórico de Fayón. Su presencia puso de relieve la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la protección de la memoria local.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la actividad organizada por PlaysAstronomy, que acercó la observación astronómica a los participantes desde un enclave privilegiado. Esta propuesta se integra en la estrategia municipal para posicionar Fayón como un destino vinculado a la naturaleza y a la contemplación del cielo nocturno.

La promoción del municipio continuará el próximo mes de noviembre con la participación de “Caminos de Historia Viva” en Pedal Spain, una feria nacional especializada en cicloturismo. En este encuentro, Fayón presentará su oferta y sus iniciativas como ejemplo de un modelo de turismo rural innovador y sostenible.