Samper de Calanda inaugura sus fiestas con un multitudinario chupinazo y el regreso de la popular cuba de agua

Samper de Calanda ya está inmersa en sus fiestas patronales en honor a Santo Domingo. El municipio ha dado este sábado el pistoletazo de salida a cinco intensos días de celebración con un multitudinario chupinazo que ha vuelto a reunir a cientos de vecinos y visitantes en las calles del casco urbano. La jornada ha estado marcada por el ambiente festivo desde primera hora, el protagonismo de las majas y majicas, la música de la charanga y la recuperación de uno de los momentos más esperados del recorrido: la tradicional cuba de agua, que ha hecho las delicias de pequeños y mayores.

El inicio oficial de las fiestas ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento con el pregón pronunciado por la Asociación de Mujeres Santa María. La entidad ha sido la encargada de abrir las celebraciones al conmemorarse este año el 50 aniversario de su fundación, una efeméride que las integrantes han querido compartir con todo el pueblo recordando el trabajo realizado durante estas cinco décadas y agradeciendo la labor de todas las mujeres que han formado parte de la asociación.

Después del pregón ha llegado el momento más esperado. El lanzamiento del chupinazo ha desatado la euforia entre los asistentes, que, pañuelo al cuello y con ganas de fiesta, han comenzado un recorrido por las calles de Samper acompañados por la charanga. En él han participado las cinco majas mayores y las tres majas infantiles, grandes protagonistas de estos días de celebración.

La comitiva se ha dirigido hasta la plaza de Santo Domingo, donde las representantes de las fiestas han colocaldo el tradicional pañuelo al patrón del municipio en uno de los actos más simbólicos y emotivos de la jornada. Después, la música ha continuado guiando a los participantes hasta la calle La Luna, donde esperaba otra de las imágenes más celebradas del día.

Allí ha regresado la popular cuba de agua, una tradición que en los últimos años había desaparecido y cuya recuperación ha sido recibida con entusiasmo por los asistentes. El refrescante baño colectivo ha puesto el broche a un recorrido que ha terminado de nuevo en la plaza del Ayuntamiento entre bailes, música y un ambiente de convivencia que ya anticipaba el intenso programa festivo de los próximos días. Además, según la organización, la participación ha sido superior a la de otras ediciones y desde la jornada anterior ya se respiraba un notable ambiente festivo en el municipio.

Medio siglo de historia para abrir las fiestas

La presidenta de la Asociación de Mujeres Santa María, Teresa Fandos, ha explicado que asumir el papel de pregoneras supone "un honor" para la entidad en un año especialmente significativo. Durante su intervención ha repasado la trayectoria de la asociación, rindieron homenaje a todas las mujeres que han formado parte de ella desde su creación y ha agradecido tanto al Ayuntamiento como a las distintas juntas directivas el apoyo recibido durante estos 50 años.

Fandos ha reconocido que intuían que podían ser las elegidas por la efeméride que celebran, siguiendo el precedente de otras asociaciones homenajeadas en aniversarios destacados, aunque ha asegurado que la noticia les hizo "mucha ilusión". El pregón ha incluido además alguna sorpresa preparada por las integrantes de la asociación para los asistentes.

Un sábado repleto de actos

El alcalde de Samper de Calanda, Alfonso Pérez, ha destacado el ambiente con el que arrancan las fiestas y la ilusión con la que el municipio afronta estos días. "Las fiestas están preparadas; ahora cada uno tiene que poner su granito de arena", ha señalado antes de invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de la programación.

El primer edil ha puesto el foco en el desfile de carrozas que se celebra durante la tarde, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas samperinas. En esta edición participan quince carrozas, además de las de las majas, con decenas de vecinos implicados tanto en la elaboración como en las coreografías y la animación del recorrido. "Siempre digo que es uno de los actos más importantes de nuestras fiestas y, además, el más económico", ha afirmado.

Pérez también ha querido hacer un llamamiento a los habitantes de las localidades del Bajo Martín y de otras comarcas cercanas para que visiten Samper durante estos días, convencido de que serán recibidos con la hospitalidad que caracteriza al municipio. Las fiestas, además, tienen este año un componente especialmente emotivo para el alcalde, ya que una de las cinco majas mayores es su hija. "Estoy muy orgulloso; ya fue maja infantil y ahora le toca disfrutar de esta experiencia siendo mayor", ha confesado.

La presidenta de la comisión de fiestas, Alicia Sevil, ha definido la jornada inaugural como "el mejor día" del programa. Tras el chupinazo y el desfile de carrozas, la actividad continuará con la cena popular, las peñas, la verbena y la macrodiscomóvil, en una edición que, además, coincide en sábado y que se espera especialmente concurrida.

Las fiestas de Santo Domingo continuarán hasta el próximo miércoles con un intenso programa que incluye espectáculos familiares, conciertos, actividades deportivas, actos taurinos, el homenaje a los mayores, fuegos artificiales y la tradicional procesión en honor al patrón, consolidando un año más a Samper de Calanda como uno de los principales referentes festivos del Bajo Martín durante el inicio del mes de agosto.