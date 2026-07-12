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12 JUL 2026|

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Samper de Calanda eliminará las barreras arquitectónicas del ayuntamiento

El coste de las obras de la casa consistorial supera los 340.000 euros e incluyen la ampliación del edificio

El edificio del ayuntamiento visto desde la parte trasera, y el solar en el que se expandirá la ampliación prevista. /B Severino
El edificio del ayuntamiento visto desde la parte trasera, y el solar en el que se expandirá la ampliación prevista. /B Severino

Beatriz Severino12 07 2026

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ActualidadInfraestructuras

El edificio del ayuntamiento de Samper de Calanda se someterá a una ampliación con un doble objetivo. Por un lado, para redistribuir algunas dependencias, y por otro y prioritario, para suprimir todas las barreras arquitectónicas que impiden que sea un servicio público accesible a toda la ciudadanía.

Para conseguirlo se instalará un ascensor que comunique de forma vertical las tres plantas, que se podrán recorrer en silla de ruedas ya que la reforma incluirá el cumplimiento de anchura de pasillos y puertas. También se eliminarán las escaleras de la entrada desde la plaza. Esta intervención que realizará el Ayuntamiento salió a licitación por 342.304,46 euros.

El edificio se distribuye en tres pisos y cuatro niveles. La planta calle ejerce de recibidor y también acoge exposiciones de forma esporádica. En el primer piso se encuentran las dependencias administrativas que todo ciudadano debe emplear en algún momento. También en esa planta se encuentra el despacho de alcaldía y secretaría, además de aseos. Ninguno está adaptado para personas como movilidad reducida.

Para acceder al salón de plenos todavía hay que ascender un piso más. Esta sala se emplea con frecuencia porque suele acoger otros actos culturales, reuniones u otros actos sociales. Cabe destacar que con el fin de facilitar el acceso a determinadas actividades, el Ayuntamiento ya habilitó hace unos años una sala multiusos sin escalones y de una sola planta. Se ubica en un lateral del edificio y se accede desde la calle Aragón.

Un solar preparado

Con vistas a esta ampliación ya se derribó un edificio de la plaza anexo a la casa consistorial y quedó reducido a un solar de 277 metros cuadrados. Otros inmuebles en mal estado que adquirió el Ayuntamiento se derribaron y son zonas de aparcamiento.

La expansión del edificio consistorial se realizará en dirección al solar y permitirá habilitar dependencias municipales en la planta baja y una sala para reuniones. La intervención no alterará el punto de acceso principal, que seguirá siendo el tradicional desde la plaza bajo el balcón consistorial. El acceso será sin los tres escalones y se rebajará el nivel del zaguán al nivel de la acera. En la planta baja de acceso desde la calle se habilitará un aseo adaptado. Será de uso público.

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