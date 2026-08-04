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04 AGO 2026|

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Samper de Calanda sale en procesión con su patrón Santo Domingo de Guzmán

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. El día grande ha estado protagonizado por la misa baturra, la procesón y el vino español en una jornada calurosa. Todavía quedan días de fiesta

Paula Royo04 08 2026

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Cultura y OcioFiestas patronalesLa COMARCA TV

Samper de Calanda celebró este martes 4 de agosto por todo lo alto el día del patrón Santo Domingo de Guzmán. Un día muy especial para los samperinos y samperinas que inicia con una procesión liderada por las majas y majicas y acompañadas del santo, la charanga, además de autoridades municipales y de poblaciones vecinas en una comitiva encabezada por el alcalde.

Las Majas de las fiestas de Samper de Calanda, con el patrón Santo Domingo. / Paula Royo
Las Majas de las fiestas de Samper de Calanda, con el patrón Santo Domingo. / Paula Royo

La mañana ha sido calurosa para recorrer las calles de Samper hasta llegar a la iglesia, donde se ha celebrado la misa del santo. La misa baturra ha corrido a cargo de un grupo de joteros con la samperina Lucía Claver y su padre Isidro, junto a Ana Alonso cantando, y Cristian, Pedro y Arón tocando. Han dedicado jotas al santo con el fin de honrar una figura representativa del pueblo en su gran día.

Samperinas luciendo el traje de baturra en la procesión de Santo Domingo en las fiestas de Samper de Calanda. / Paula Royo
Samperinas luciendo el traje de baturra en la procesión de Santo Domingo en las fiestas de Samper de Calanda. / Paula Royo

De ahí, todos reunidos y con el buen rollo de la charanga SSB del Matarraña, la fiesta se ha trasladado al pabellón al tradicional vino español. "Nosotras aquí cumplimos con todo, primero la procesión, la misa y ahora un picoteo; luego, a seguir con la fiesta. Genial’, ha dicho una de las Majas, Julia Pérez Marco, que no ha ocultado lo mucho que están disfrutando todas de poder representar a Samper durante estas fiestas.

En este cuarto día de fiestas, los samperinos todavía siguen con ganas de celebrar juntos y compartir momentos inolvidables como los de la mañana de este martes. Las fiestas tuvieron su avanzadilla a finales de julio con la presentación de las Majas y Majicas 2026, para comenzar de manera oficial el sábado con el chupinazo y seguir por la tarde con el desfile de carrozas. El programa de actos sigue hasta la noche del sábado día 8 cuando se celebrará la quinta salida nocturna desde Santa Quiteria.

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