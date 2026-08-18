San Roque despide las fiestas en Caspe bien «desinfectado» por la peña Histeria tras la travesura de Elmo

Vestidas de rosa y bien equipadas para "desinfectar" el cachirulo de las fiestas caspolinas, la peña Histeria protagonizó la retirada del pañuelo, que aseguraron que estaba infectado por Elmo tras su travesura con la peña Makrosis. La plaza se llenó de vecinos que, tras cinco días de largas noches e intensos días, el pasado lunes a media noche todavía no querían despedir a las patronales.

No hubo fuegos artificiales antes del gran momento, como medida preventiva por el riesgo de incendios, pero sí que brilló de forma especial la ermita de San Roque con la iluminación que colocó la Histeria. Una vez retirado el cachirulo, Caspe exprimió sus últimas horas de euforia con DJ Ráfales sabiendo que el año que viene, el reencuentro volverá a ser en el mismo lugar y frente al patrón.

El balance de las fiestas para el Ayuntamiento ha sido "muy positivo", pese a las continuas comunicaciones que se emitieron con respecto a la restricción del uso de petardos. "Sentimos que los caspolinos no hayan podido disfrutar de una de las cosas que más les gustan, pero hemos tenido que ser responsables y solidarios. Está ardiendo todo Aragón y toda precaución es poca", ha asegurado la alcaldesa, Ana Jarque.

No obstante, los toros de fuegos sí que se han podido disfrutar, siendo una de las actividades estrellas de las fiestas patronales. Por ello, el Consistorio ha señalado que trabajó con previsión para establecer distintos protocolos según el nivel de restricciones que tuviera que acatar el municipio.

Un detenido en fiestas

La primera edil ha señalado que, además, no se ha registrado ninguna incidencia grave con respecto al uso de petardos. Por otro lado, la Policía Local informó, el primer día de vaquillas, de una detención a una persona por un presunto delito de desobediencia grave. El arrestado se encontraba en un elevado estado de alteración y dificultó inicialmente la labor del personal sanitario que trataba de atenderle. Posteriormente, desatendió de forma reiterada las indicaciones de los agentes, negándose a abandonar el recinto e intentando regresar al mismo en varias ocasiones. Pese a ser advertido expresamente de las consecuencias de persistir en su conducta, continuó haciendo caso omiso a las órdenes policiales, por lo que finalmente se procedió a su detención.

Cabezudos para animar las calles

Los cabezudos, por su parte, fueron un gran reclamo también, persiguiendo a los más pequeños por las calles de la localidad. Los actos tradicionales protagonizaron el sábado y el domingo con la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción, la ofrenda de frutos a San Roque y las misas baturras que se celebraron en ambos días. "Hubo mucha participación. Cuesta madrugar, pero agradezco el esfuerzo a los caspolinos", ha destacado Jarque, que estuvo acompañada por las Caspolinas de Honor en cada acto.

La música, que casi no cesó desde el jueves, se sucedió con charangas, tributos, conciertos y sesiones de DJs. La cita más destacada fue el concierto de Nil Moliner, el domingo por la noche, que llenó la zona exterior de los pabellones municipales.

La calzoncillada, que cambió su horario de la madrugada a la tarde, contó una gran participación con 95 corredores entre mayores y niños, y 130 en la salida 'charanga', que contó con 8 grupos grandes que competían en originalidad con disfraces como Los Simpsons, toreros o San Roquines. Las fiestas tampoco dejaron fuera al sector agrario con el Día del Agricultor con multitud de actividades, concursos y juegos tradicionales.