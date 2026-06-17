Sanción para el Alcañiz CF: el próximo partido será a puerta cerrada tras los incidentes con el Atlético de Teruel CF

El Comité de Competición y Disciplina de la Federación Aragonesa de Fútbol ha sancionado al Alcañiz Club de Fútbol con la clausura de su terreno de juego durante un partido oficial y una multa económica de 200 euros tras los incidentes registrados el pasado sábado 30 de mayo durante el encuentro del Grupo 4 de la categoría Juvenil Preferente que enfrentó al Alcañiz C.F. 'B' y al Atlético de Teruel C.F.

La resolución fue comunicada este lunes después de analizar los hechos reflejados por el colegiado en el acta arbitral. Según recoge el acuerdo del Comité, los incidentes protagonizados por aficionados identificados como seguidores del conjunto alcañizano han sido considerados infracciones de carácter grave conforme al artículo 15 del Código Disciplinario de la Federación Aragonesa de Fútbol.

Alcañiz C.F. y Atlético de Teruel apelan a evitar nuevos incidentes

La resolución del Comité de Competición pone fin al expediente disciplinario abierto tras los altercados registrados el pasado 30 de mayo en el encuentro de Juvenil Preferente entre el Alcañiz CF ‘B’ y el Atlético Teruel CF. Tras conocerse la sanción de cierre del campo durante un partido oficial y la multa económica de 200 euros, el Alcañiz Club de Fútbol ha optado por no realizar nuevas valoraciones y se remite al comunicado oficial que emitió días después de los hechos, en el que condenó lo sucedido y mostró su rechazo a cualquier comportamiento violento o antideportivo.

Por su parte, el Atlético Teruel ha querido rebajar la tensión y evitar que los hechos empañen la imagen del conjunto bajo aragonés. Su coordinador, Vicente Civera, destacó que el comportamiento de los futbolistas de ambos equipos durante el partido fue “ejemplar” y que los incidentes estuvieron protagonizados por un grupo reducido de aficionados y jóvenes vinculados a categorías inferiores.

“Cuatro personas no pueden manchar el nombre de un club ni de toda una afición”, señaló Civera, quien explicó además que responsables del Alcañiz CF trasladaron sus disculpas al Atlético Teruel tras lo ocurrido. Desde la entidad turolense insisten en que la prioridad ahora debe ser aprender de lo sucedido para evitar que se repitan situaciones similares en el fútbol base aragonés.

Ambos clubes coinciden en que los altercados no deben eclipsar el buen ambiente deportivo que reinó sobre el terreno de juego, donde los jugadores protagonizaron un encuentro intenso, competitivo y marcado por el respeto entre ambos conjuntos.

Los hechos que motivan la sanción

Los hechos tuvieron lugar durante el encuentro disputado el sábado 30 de mayo. Según informó previamente La COMARCA, el partido se desarrolló con normalidad sobre el terreno de juego y sin incidentes entre los futbolistas de ambos equipos. Sin embargo, la tensión fue creciendo en las gradas a medida que avanzaba el choque y alcanzó su punto más delicado al término del mismo.

Durante el encuentro, el árbitro se vio obligado a detener el juego en dos ocasiones. Una de ellas estuvo motivada por el encendido de bengalas por parte de algunos aficionados del Alcañiz, un elemento cuya utilización está prohibida por la normativa vigente en las instalaciones deportivas. La situación obligó a la intervención de tres patrullas de la Guardia Civil, que garantizaron la seguridad tras el pitido final. La expedición del Atlético de Teruel abandonó el recinto escoltada por los agentes pasadas las nueve de la noche.

Con esta resolución, la Federación Aragonesa de Fútbol cierra el expediente disciplinario derivado de los incidentes explicados anteriormente. Tras confirmarse la sanción, el Alcañiz Club de Fútbol se remite al comunicado oficial que publicó hace unas semanas condenando los altercados del encuentro entre ambos equipos juveniles.