Sanidad plantea la jubilación voluntaria de los médicos de Primaria a los 72 años

Ofrecer estabilidad a los médicos del ámbito rural, con contratos de hasta tres años, y entablar un debate sobre la jubilación de los especialistas de Atención Primaria, siempre de forma voluntaria, hasta los 72 años. Son algunos de los planteamientos del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, para hacer atractivas las plazas de difícil cobertura «mejorando la estabilidad y la formación continua». El titular de Sanida ha comparecido en la sesión plenaria ante la petición del Partido Socialista para informar sobre las actuaciones desarrolladas por su Departamento en relación con el futuro plan de ordenación de recursos humanos y un nuevo plan de Atención Primaria.

El cruce de reproches por la falta de profesionales y la política de personal ha sido patente una vez más en el Parlamento aragonés, y la oposición ha criticado al consejero por, a su juicio, «total falta de ideas y ausencia de argumentos». «No me ha contestado ninguna sola de las preguntas, venía preparado a que no me gustaran las respuestas, pero es que no he tenido ni una», ha lamentado el socialista y portavoz de Sanidad Iván Carpi. El diputado criticó que Bancalero centre todas sus intervenciones en la herencia recibida y le recordó que el Gobierno del PSOE cuando llegó al Ejecutivo se encontró con 500 millones de euros con facturas pendientes.

Por su parte, Bancalero ha reprochado al PSOE que el anterior gobierno «siguió obligando a jubilar a 176 profesionales sanitarios con 65 años» y le acusó de «hipocresía», después de que Carpi le preguntase cómo va a concretar la jubilación de los médicos de familia a los 72 años. El socialista ha denunciado a su vez la jubilación forzosa de los médicos, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, en 2013, que supuso, según aseguró, un coste de 50 millones de euros.

José Luis Bancalero ha puesto sobre la mesa acciones como la colaboración con la Administración local para facilitar vivienda a los profesionales. Igualmente, se refirió a la necesidad de elaborar un nuevo plan de Atención Primaria, aunque ha advertido que éste no se puede realizar en dos meses. Cabe recordar que el actual plan tiene como horizonte 2023. «Estamos trabajando para que se haga realidad con unos parámetros adecuados al momento actual que nos ha tocado vivir», de manera que suponga un análisis real de las necesidades en Aragón, ha dicho. Es por eso que el nuevo plan necesita un tiempo considerable de trabajo, estudio y posterior implementación.

En el cruce de acusaciones, el consejero ha reprochado al PSOE que ha dejado sin cubrir «al menos 70 plazas» en su salida del Gobierno y ha asegurado que las personas serán el «elemento central» sobre las que se articularán sus políticas públicas. «Vamos a hacer atractivas las plazas de difícil cobertura atendiendo a medidas como la estabilidad, las retribuciones, la conciliación familiar y la formación continuada. Incluso con medidas consensuadas con la Administración local para facilitar vivienda», detalló.

Bancalero ha añadido la necesidad «evidente» de redactar un nuevo Plan de Atención Primaria, aunque advirtió que se necesita un tiempo de trabajo, estudio y posterior implementación. «No pretenderán que en los primeros 100 días de gobierno tengamos solucionados todos los problemas que nos dejaron ustedes en la Sanidad Aragonesa». Este plan deberá diseñarse con la contribución de todos los profesionales del sector y de otros sectores con incidencia en la salud, tanto del Gobierno, como de las diputaciones, entidades locales, asociaciones del tercer sector, Universidad, instituciones académicas, empresas y ciudadanía.

El consejero también ha hecho referencia al pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad en materia de incentivos para los profesionales de los centros de difícil cobertura, acordado en 2017: «Tenía muy buenas propuestas, si se hubieran implantado hubieran sido muy útiles. Cinco años después no queda más remedio que reevaluarlas», aseveró.