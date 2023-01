Sergio Medina publica ‘Al natural’, un canto a la vida y a la tierra

‘Al natural’ es el nombre del nuevo disco del andorrano Sergio Medina. Se trata de su tercer trabajo en solitario y del séptimo en su carrera profesional, que suma ya 20 años. Compuesto por 16 canciones, aborda numerosos asuntos desde una perspectiva todavía más reflexiva. «Es un disco que me ha costado mucho sacar porque el contenido abarca muchas historias, asuntos políticos, sobre la pandemia y temas personales como ‘Joaquines y Mafaldas’, que le escribo a Joaquín Carbonell, y ‘Lágrimas de carbón’, que le escribo a Luis Amador, anterior batería de Ocelot». Destaca también ‘Solo un instante’, un canto a Teruel, a la vida y a la tierra. Este disco llega tras dos años de trabajo después de la publicación en 2020 de otro álbum, ‘Piel Roja’.

Algunos de los temas que componen el disco tienen más de 10 años, por lo que fue necesario volver a arreglarlas y «traerlas al presente» para que sonaran más actuales. «Para mí uno de las cosas más satisfactorias es poder seguir haciendo canciones después de tantos años y también poder seguir trabajando con gente como José Luis Arrazola, puesto que para mí es el mejor guitarrista que hay en este país», explica Medina.

La portada de ‘Al natural’, es ya toda una declaración de intenciones, aunque no era la idea inicial. En ella aparece el hijo del andorrano. «Hicimos la foto cuando tenía un mes. La idea fue de mi mujer y no estaba pensado que fuera portada pero me gustó, porque refleja el título al 100%. ¿Qué hay más natural que un bebe casi desnudo y recién llegado?», cuenta el andorrano.

El disco puede escucharse en las principales plataformas digitales, como Spotify o YouTube. Para quienes quieran adquirir el disco físico pueden hacerlo en Bar Key o Quiosco Pablo de Andorra, también poniéndose en contacto con el propio músico a través de un correo electrónico (medina1982music@gmail.com).