Shakira, Lady Gaga, Don Benito, Trump o el Papa: Las carrozas más internacionales «eclipsan» Calaceite

Si el ambiente por la mañana en Calaceite ya había cumplido con todas las expectativas con el chupinazo pasado por agua, la tarde todavía tenía mucho que contar. Hasta la capital cultural del Matarraña llegaron muchos famosos porque aunque el mundial haya terminado, la actividad continúa. Hizo acto de presencia Shakira, que después de su hit en el campeonato del mundo, bailo, cantó y también volvió a animar a los jugadores de la selección española que mostraron sus mejores toques ante un público entregado. "Era una sorpresa para todos", decía.

De Shakira a Lady Gaga, Trump o Don Benito o más bien conocido como Bad Bunny. El cantante tenía tantas ganas de estar en Calaceite que no solo participó en una carroza, sino que lo hizo por partida doble. "Hemos venido aquí para hacer felices a los fans", defendía una y otra vez. No hubo ningún susto durante el desfile porque para vigilar que todo transcurriera a la perfección estaban los seguratas del Papa, que con incienso y mucha precisión fueron repartiendo bendiciones y anunciando la bienvenida del Papa a España. "Somos muy católicos y creíamos oportuno hacer esta carroza. Estamos pasando el cepillo por un lado, por el otro estamos dando hostias", remarcaban.

Tampoco perdían ojo la tribu indígena de los años 80 o las viejas del visillo, que, aunque la edad no les permitía avanzar muy rápido por las calles, allí estaban repartiendo pesetas. "Venimos de la peña La Grapay y queríamos rendir un pequeño homenaje a los motes del pueblo y a la gente mayor". El colofón final llegó de la mano de una gran parillas y un eclipse solar que volvió a oscurecer Calaceite por completo. "Un eclipse puede ser cuando uno quiera y aquí venimos a remarcar la importancia de utilizar las gafas homologadas porque desde el miércoles que no veo nada", decían entre risas.

El gran desfile de carrozas lo abrieron las protagonistas de estas fiestas y le dieron ritmo cada una de las peñas y grupos de amigos. Fue variado y, además de todos los grupos nombrados, también se repartió mucho amor de la mano de la peña Desaparegut. "Estamos muy emocionados de que hayan llegado las fiestas de nuestro pueblo". Los romanos, indios y un animado grupo de noventeros también se sumaron a la cita.

Desfile de carrozas de Calaceite con muchos famosos y buen ritmo / A.Z