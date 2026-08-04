El sociólogo de Allepuz Antonio Ariño recibe el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2026

El catedrático emérito de Sociología Antonio Ariño, natural de Allepuz, ha recibido el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2026 por una carrera de más de tres décadas dedicada a la investigación social. El reconocimiento sitúa en primer plano la trayectoria de este turolense, que cuenta con más de 200 publicaciones, seis sexenios y 17 años de experiencia como vicerrector de la Universitat de València.

El jurado ha fundamentado su decisión en la brillante trayectoria profesional y académica de Ariño y en su contribución a la investigación social durante más de 30 años. Antonio fue catedrático y director del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València entre 1997 y 2003. Posteriormente, desde 2003 hasta 2020, ejerció como vicerrector en diferentes equipos rectorales, en los que asumió distintas responsabilidades.

A lo largo de su vida universitaria ha obtenido seis sexenios, que reconocen la continuidad y relevancia de su actividad investigadora.

Una carrera centrada en la cultura y el bienestar social

Ariño es licenciado en Geografía e Historia desde 1985 y doctor en Sociología desde 1990. Su tesis, titulada «Fiesta y sociedad en la Valencia contemporánea», anticipó una de sus principales líneas de trabajo: la sociología de la cultura.

Sus investigaciones también se han centrado en las políticas de bienestar social, dos ámbitos sobre los que ha desarrollado una amplia producción académica.

El sociólogo de Allepuz cuenta con más de 200 publicaciones relacionadas con las diferentes materias que ha estudiado durante su trayectoria. Su labor comprende numerosos libros, artículos científicos y otros trabajos de investigación.

Además de su actividad como autor, ha dirigido el Instituto de Ciencias Sociales y de la Cultura de la Institució Alfons el Magnànim y ha sido vicepresidente de la Federación Española de Sociología, la FES.

El jurado del premio ha estado presidido por el presidente del CIS y catedrático de Sociología José Félix Tezanos. También han formado parte el catedrático de Sociología Antonio Alaminos; la catedrática de Sociología María Rosario H. Sánchez; la directora general del CIS y del Departamento de Investigación, Silvia García; y el catedrático de Sociología Rafael Pardo, Premio Nacional de Sociología 2022.