El Sportin Alcañiz no competirá la próxima temporada y deja vacante su plaza en Primera Regional

El Sportin Alcañiz Club de Fútbol no competirá la próxima temporada en Primera Regional. El club bajoaragonés anunció a finales de la semana pasada, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, que renuncia a inscribir al equipo en la competición, una decisión que deja vacante una plaza en la categoría y pone, al menos de forma temporal, el punto final al proyecto iniciado tras la refundación de la entidad.

La junta directiva ha explicado que la decisión ha sido "muy difícil y dolorosa" y que se ha tomado después de valorar "todas las opciones posibles". En el comunicado, el club recuerda que recuperó el proyecto con el objetivo de ofrecer a los jugadores de Alcañiz la posibilidad de seguir practicando el fútbol en su localidad, sin verse obligados a marcharse a otros equipos.

"No podemos salir a competir de cualquier manera", viene a trasladar la entidad, que defiende que siempre ha entendido la competición desde el compromiso, la ilusión y las garantías necesarias para representar al club y a la ciudad. Por ello, considera que participar sin reunir esas condiciones no sería coherente con la filosofía con la que nació el proyecto ni con el respeto debido a jugadores, rivales y aficionados.

Aunque el Sportin Alcañiz no ha querido ofrecer más explicaciones públicas ni realizar declaraciones más allá del comunicado oficial, todo parace apuntar a la falta de jugadores suficientes para completar la plantilla como el principal obstáculo que ha impedido sacar adelante el equipo para la próxima campaña. Desde la entidad aseguran que los miembros de la junta directiva están especialmente afectados por la situación y prefieren no alimentar una situación que consideran ya suficientemente dolorosa.

El comunicado concluye con un mensaje de agradecimiento a patrocinadores, colaboradores, futbolistas, cuerpo técnico, familias y aficionados por el apoyo recibido desde la refundación del club. Además, la directiva lanza un mensaje de esperanza al afirmar que esta decisión "no es un adiós, sino un hasta luego", confiando en que en el futuro puedan darse las circunstancias necesarias para recuperar el proyecto "con más fuerza, más ilusión y con el proyecto que el Sportin Alcañiz CF merece".