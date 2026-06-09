Entre las reacciones políticas consecuencia de la fatídica pelea del pasado miércoles en la que murió un joven de Valencia en Caspe, destacó la del Ayuntamiento que pidió más efectivos de Guardia Civil. Todos los grupos políticos de la corporación respaldaron la solicitud y este martes la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha querido dar respuesta en una visita a la localidad, en la que ha estado acompañada por el secretario general del PSOE en Caspe, Abraham Martínez, junto con otros miembros de la agrupación y el líder de Somos Caspe, Cristian Poblador. La agrupación ha sido invitada dado que demnadó estar presente en la reunión con el equipo de gobierno, y que se ha solicitado posponer por parte del Partido Popular al próximo 15 de junio.

Herrero ha sido contundente en la entrevista realizada en Radio Caspe y en la que ha querido dejar claro que la seguridad ciudadana "al 100% no se puede garantizar en ningún sitio". "Nuestro compromiso desde la subdelegación es firme y la Guardia Civil siempre analiza la situación concreta de cada municipio para redistribuir los efectivos en función de las necesidades", ha explicado. Las cifras concretas de guardias civiles asignados son confidenciales por seguridad, pero la subdelegada ha aseverado que la seguridad está garantizada.

Caspe no es la única localidad que demanda más efectivos y las reivindicaciones en el medio rural son frecuentes, como en el caso de Cuencas Mineras. Ante la denuncia de la merma de efectivos en los pueblos, la subdelegada señala que las plantillas aumentan: "Desde que Pedro Sánchez está al frente del Gobierno de España, el número de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional han ido aumentando progresivamente. La tasa de reposición cero del gobierno de Mariano Rajoy es ahora del 120%".

Por su parte, el secretario general socialista de Caspe, Abraham Martínez, ha reiterado su interés en pedir más recursos para el municipio. "Se nos ha comunicado que cada vez que hay una campaña (agrícola) se están poniendo más medios, pero claro que pedimos más y lo haremos al Gobierno de Aragón, de España a la Unión Europea y a todo el que nos pueda ayudar", ha subrayado.

Además de mirar a la Benemérita, Martínez ha recalcado que es necesario ampliar la plantilla de la Policía Local de Caspe, dotada con 12 plazas actualmente y ha lamentado que el suceso de la semana pasada se haya utilizado para hacer política. La subdelegada ha incidido en que es un cuerpo fundamental y "de proximidad". "A la patrulla de la Guardia Civil no la ves todos los días, las 24 horas, pero sí a tu policía local que, además, ejerce una labor preventiva con su presencia", ha concluido.

El Partido Popular responde

Desde el Partido Popular han lamentado el poco tiempo con el que se ha avisado de la visita, que esperaban que hubiera ocurrido el viernes pasado dada "la gravedad del asunto". Recuerdan que han solicitado a subdelegación del Gobierno una junta de seguridad para el próximo 15 de junio.

La alcaldesa Ana Jarque ha apuntado además que el Consistorio lleva meses alertando de la insuficiencia de medios para atender la realidad actual de Caspe y que esta preocupación se ha trasladado en reiteradas ocasiones tanto al Ministerio del Interior como a la propia Delegación del Gobierno. “Llevamos mucho tiempo reclamando más efectivos, más presencia de la Guardia Civil y una actualización de los recursos destinados a Caspe. Lo hemos hecho en reuniones, en las Juntas de Seguridad y por escrito. Lo que esperan nuestros vecinos son soluciones y no visitas institucionales” ha manifestado.

La regidora ha insistito en que el suceso ocurrido la semana pasada ha puesto de manifiesto una situación que venía siendo denunciada desde hace meses. “Lamentablemente hemos pasado de las advertencias a los hechos. Llevábamos tiempo diciendo que Caspe necesitaba más medios y más presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Después de lo ocurrido, nadie puede decir que no estaba avisado” ha señalado.

Entre los factores que destaca Jarque se encuentra el crecimiento poblacional, que se ve potencialmente aumentado durante la campaña agrícola con la llegada de los trabajadores temporales. “Caspe ya no es la ciudad de 8.000 habitantes que era hace años. Hoy somos una ciudad mucho más dinámica, con más actividad económica y más necesidades. Sin embargo, los recursos de seguridad siguen prácticamente igual. Esa es la raíz del problema” ha añadido.

Sobre la Policía Local, el equipo de gobierno ha puesto en valor la incorporación de nuevos policías a la plantilla y el despliegue de una red de cerca de 80 cámaras de videovigilancia en distintos puntos estratégicos del municipio. Para la alcaldesa, se ha hecho todo lo posible para reforzar la seguridad y ha recalcado que la parte correspendiente al Estado no se puede asumir desde un Ayuntamiento.



Jarque ha querido agradecer además el respaldo mostrado en los últimos días por distintas instituciones aragonesas, entre ellas el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro y el presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, "quienes han reclamado públicamente más recursos para Caspe".