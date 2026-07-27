El sueldazo del fin de semana de la ONCE reparte 5 premios de 20.000 euros en Alcañiz

El sueldazo del fin de semana de la ONCE repartió cinco premios de 20.000 euros cada uno el pasado 18 de julio en Alcañiz. La combinación ganadora fue el 34195, y fue vendida por el cuponero de la ONCE César Alejando Chávez.

El premio mayor de este sorteo de la ONCE es de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, y se consigue con el cupón que tenga el número premiado más la serie. En Alcañiz tocaron los números, pero no la serie, por ello el premio fue de 20.000 euros.

Chávez lleva cuatro meses trabajando para la ONCE, y dice estar "muy contento" con el trabajo. "En tan poco tiempo dar un premio así es muy bueno tanto para el pueblo como para mí", afirma. Incluso hay personas que lo buscan específicamente a él para comprar cupones: "Hablar con los clientes es parte vital del trabajo, me llevo muy bien con ellos y nos relacionamos más allá del trabajo", declara Chávez.

Los martes y miércoles trabaja en la zona del Mercadona, los jueves y viernes en la puerta de la carnicería Ramiro, y los sábados en la puerta del Bon Área, aunque también realiza servicios a domicilio.