El talento del Bajo Aragón deja huella en el Campeonato de España de voleibol con una gran representación en la selección autonómica

El voleibol del Bajo Aragón volvió a demostrar el excelente nivel de su cantera con una destacada representación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 2026 (CESA), celebrado en Lugo. Hasta nueve jugadores de Alcañiz, pertenecientes al Club Voleibol Alcañiz y al Club Voleibol Kasalkas, formaron parte de las selecciones aragonesas infantil y cadete, en categoría masculina y femenina.

La selección infantil femenina contó con tres jugadoras del CV Alcañiz, Andrea Antolín, Sara Salafranca y Marisol Bernal. La representación bajoaragonesa fue todavía mayor en la categoría cadete femenina, donde Sara Villanueva, Paula Ceperuelo e Irene Alias, del CV Alcañiz, y Sofía Utú, del CV Kasalkas, defendieron los colores de Aragón.

Por su parte, en la categoría infantil masculina participaron Víctor Anglés y Marc Roda, ambos del CV Kasalkas. En total, nueve deportistas de la capital bajoaragonesa integraron las selecciones autonómicas, una cifra que refleja el crecimiento del voleibol en la comarca.

Fin de semana frente a los mejores combinados autonómicos

En lo deportivo, los equipos aragoneses compitieron frente a algunas de las mejores canteras de toda España. El combinado infantil masculino finalizó en la undécima posición tras finalizar tercero en el Grupo C después de perder contra Madrid y Castilla La Mancha y superar a Cantabria. En el partido por el 9º al 12º posición, las aragonesas perdieron por 3 a 0 frente a Murcia y en el definitivo encuentro por la 11º o 12º plaza, Aragón respondió llevándose el triunfo por 3 a 0 en un igualado partido contra Extremadura.

También concluyó en la undécima plaza la selección infantil femenina. Después de caer frente a Andalucía y Murcia durante la fase inicial, el combinado aragonés logró una importante victoria ante Cantabria que le permitió acceder a la fase por las posiciones del noveno al duodécimo puesto, donde terminó cayendo contra Castilla y León. Finalmente Aragón se impuso a Castilla La Mancha en el último encuentro del campeonato.

Por su parte, la selección cadete femenina, en la que el Bajo Aragón contó con cuatro representantes, concluyó en la decimoséptima posición. El equipo protagonizó varios encuentros muy igualados, rozando la victoria frente al País Vasco o Castilla La Mancha, ambos resueltos en el quinto set, aunque finalmente no pudo mejorar su clasificación en un grupo D de gran exigencia que contó también con la presencia de Asturias y Cantabria.