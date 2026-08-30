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30 AGO 2026|

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Los talleres mecánicos: Primera parada en boxes en Alcañiz antes de llegar al circuito

Un establecimiento de Alcañiz atendió en torno a 25 servicios entre el viernes y el sábado al mediodía, con aficionados llegados desde distintos puntos de España y también de Francia

Arreglo de un pinchazo en el taller Recauchutados Unión en Alcañiz./ L.O
Arreglo de un pinchazo en el taller Recauchutados Unión en Alcañiz./ L.O

Lidia Olivares30 08 2026

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Las baterías descargadas, los pinchazos y algunos problemas con los neumáticos estuvieron entre las incidencias mecánicas atendidas durante la llegada de aficionados a Alcañiz por el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El viernes dejó poco movimiento, mientras que la actividad aumentó durante la mañana de ayer sábado.

Recauchutados Unión atendió en torno a 25 servicios entre ambas jornadas antes de cerrar el sábado sobre las 13.00. «Generalmente, pinchazos, gente que se ha quedado sin neumáticos viniendo para aquí, sobre todo problemas de última hora», explicó José Antonio Lucea, gerente del establecimiento.

Las baterías han tenido un peso especial esta edición. «Otros años se han hecho muy poquitos y este año hemos cambiado bastantes baterías», señaló Lucea. Los cambios de neumáticos, en cambio, fueron escasos, aunque sí se repararon varios pinchazos.

La mayoría de las personas atendidas procedían de distintos puntos de España, entre ellos Bilbao, San Sebastián, Barcelona y Madrid. También acudieron algunos aficionados franceses.

La carga de trabajo se mantenía hasta el cierre del sábado por debajo de la registrada en las ediciones de mayor actividad. «Ha habido años que hemos tenido muchísima faena y este año ha sido más tranquilo», resumió Lucea.

El balance todavía puede variar. Los establecimientos retomarán la actividad el lunes a primera hora, cuando podrían llegar vehículos con incidencias sufridas durante la jornada de carreras o en los desplazamientos de salida de Alcañiz.

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