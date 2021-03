«Tenemos que ser conscientes de las vidas que podemos quitar al volante»

¿Por qué decides contar lo que te ocurrió?

Cuando alguien pasa por una experiencia trágica tiene la necesidad de dejar huella en los demás. En mi caso quiero concienciar a la gente del arma que tenemos entre las manos cuando conducimos y de las tragedias que podemos causar.

¿Te ha costado poder hablar del tema?

Mis amigos saben que desde el minuto uno en el que fui consciente de todo lo que había pasado lo he contado con toda la naturalidad del mundo. He dado entrevistas para prensa, radio y televisión a medios tanto regionales como nacionales. En el 2016 compartí mi testimonio en un vídeo de la productora Dulcineaestudios que ya lleva más de 4 millones de reproducciones en Youtube. Desde que sufrí el accidente he intentado colaborar siempre en las cosas que me han pedido…

Participas también en los cursos de formación de los nuevos bomberos aragoneses

Un bombero de Alcañiz me paró un día por la calle para contarme que el módulo en accidentes de tráfico se impartía en Technopark y me preguntó si quería colaborar. El pasado martes fue la tercera vez que compartí mi experiencia con ellos.

¿En qué les puede ayudar a ellos escucharte?

Quiero transmitirles que las víctimas somos personas y que además de la parte práctica del rescate -para la que están perfectamente preparados- tienen que ser empáticos. En esos momentos son la familia y los amigos de esa persona que está muy asustada porque no sabe lo que ha pasado o la magnitud del accidente. Darles esa confianza y serenidad es fundamental. Si durante el rescate, por ejemplo, se van a escuchar ruidos tienen que explicárselo.

Y a ti, ¿qué te aporta contar tu experiencia?

Más que aportarme a mí intento que le aporte a la gente… En su día compartir mi accidente me pudo valer como terapia, pero a día de hoy lo que viví ya no me afecta de la misma manera. Obviamente que los recuerdos te persiguen todos los días de tu vida, pero el tiempo cura y cada vez se vive de manera distinta. Lo sientes sí, pero de una forma un poquito diferente.

Ponerle cara a una víctima, ¿puede marcar una diferencia en el comportamiento de la gente?

No es lo mismo ver las noticias de los accidentes de tráfico que salen los domingos en televisión, a que te lo cuente alguien en primera persona. Aquí en el Bajo Aragón me conoce la gente y cuando les cuento mi experiencia creo que les llega muchísimo más. Me pueden poner cara y pensar que lo que me pasó a mi también les puede pasar a ellos.

¿Somos insensibles con los fallecidos en la carretera?

Somos insensibles en general. Ahora que vemos las cifras de fallecidos por covid en los medios de comunicación, ¿nos hemos parado a pensar que detrás de esos números hay unas vidas y unas familias? Seguramente no. También creo que es un insensibilidad necesaria, porque si pensáramos todo el tiempo que las víctimas podríamos ser nosotros, muchas veces no nos levantaríamos de la cama.

¿Contribuyen los medios a esa deshumanización?

Tal vez sí. Siguiendo con el ejemplo de los fallecidos por covid, los medios no disponen del tiempo o del espacio para poner cara a 300 víctimas y entonces te dan solo una cifra. Es cierto que la cobertura periodística cambia de un medio local que puede contar la noticia con más sensibilidad porque se trata de un vecino conocido en la zona, a un medio nacional. Mi accidente salió en todas las televisiones y seguramente una persona de Cádiz lo viese y dijese «pobre gente» y ya está. Sin embargo, medios como La COMARCA lo contasteis de una forma mucho más cercana y la gente que me conocía a mí o a mi pareja lo sintió mucho más.

Hemos visto campañas muy duras de la DGT. ¿Crees que está publicidad tan agresiva ayuda a la concienciación?

No. Son anuncios muy escabrosos y muy horribles. A mí, personalmente durante el primer año después de mi accidente, me afectaban mucho. Incluso me cabreaba cuando los veía porque no entendía cómo pueden poner esas imágenes tan explícitas sin pensar en las víctimas que hemos sufrido un accidente. Como he dicho antes, creo que las personas por lo general somos insensibles y más que campañas de vídeos es cuestión de que reflexionemos con nosotros mismos antes de ponernos al volante.

¿Se hace lo suficiente desde las administraciones en materia de concienciación y prevención?

(Puf…) Por mucho que hagas es una lucha para cambiar el mundo y eso es muy complicado. Yo siempre digo que mi accidente es solo uno más de tantos y que, por desgracia, no tiene nada de especial en comparación con el que pudo haber hace dos meses o el que habrá dentro de una semana.

¿Cuáles son las causas más infravaloradas a la hora de tener un accidente?

No me gusta hablar así porque parece que estoy dando lecciones de vida a la gente y yo soy el primero que en algún momento puedo cometer un fallo… Al final es sentido común y hacer lo que todos sabemos: ponerte el cinturón, estar atento a la carretera, haber descansado si tienes que conducir y respetar las normas de circulación.

Un mensaje para los jóvenes que se están sacando el carné de conducir

Cuando eres un chaval joven te gusta llevar la música a toda leche y lucir un coche súper bonito. Mola que te vea la gente, yo también sentí eso cuando me saqué el carné. Pero tenemos que pararnos a pensar en las vidas que podemos quitar cuando vamos al volante porque todos tenemos una familia. La pregunta que deberíamos hacernos es si seríamos capaces de vivir sabiendo que nos hemos cobrado una vida porque sí, sabiendo que nos hemos llevado por delante al hermano, a la pareja o al hijo de alguien.

¿Se pueden extrapolar estas mismas palabras a aquellos que se creen invencibles al volante?