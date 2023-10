Tensión, adrenalina, abrazos y mucha fiesta a la italiana en el cierre del VII Motostudent

Radiante domingo y radiante broche a Motostudent, un evento bienal que con el fin de la séptima edición ya empieza a trabajar en la octava. Lejos de llover como parecía que iban anunciando las predicciones meteorológicas, el sol no se quiso perder el final de los cinco días que han pasado estudiantes de ingeniería de casi una veintena de países para conseguir construir las mejores motos. Al menos, que aguantasen la actividad en pista y a poder ser haciendo podio. Llegar a ver rodar sus prototipos ya es un premio en sí mismo para los estudiantes que se han dejado dos años de esfuerzo en que así sea. Este domingo midieron fuerzas en el circuito de velocidad en las carreras finales de Petrol y de Electric.

El himno italiano es el que sonó en más ocasiones. Lo hizo en tres, mientras que el austriaco lo hizo en una. España consiguió subirse al cajón también con representantes de Valencia y Madrid.

La jornada dominical comenzó con las diferentes sesiones de calificación para configurar las parillas de salida y con las dos primeras carreras de «repesca» en la que los tres mejores se metieron en las carreras finales. En la categoría Motostudent Petrol, la Universidad de Torino (2WheelsPoliTO) llegaba tras ser claro dominador de las sesiones de entrenamientos libres y también de esta sesión de clasificación y partió desde la pole por delante de Florida Moto Team (Florida Universitaria de Valencia). Durante las primeras vueltas ambos pilotos fueron intercambiando posiciones en una preciosa batalla por la primera posición. Finalmente, tras adelantarse dos veces más en la última vuelta, la victoria fue para el equipo italiano 2WheelsPoliTO con Florida Universitaria en segundo lugar y Sapienza Gladiators (Universidad de Roma) en el tercer cajón.

En la categoría Electric sí que se vivió una bonita lucha desde los libres entre el equipo UniBO Motorsport (Universidad de Bolonia) y el UMA Racing Team (Universidad de Málaga) que finalmente decantaron los italianos a su favor consiguiendo la pole. En la carrera fue otra historia ya que desde el principio la Universidad de Málaga puso tierra de por medio y voló sobre el trazado alcañizano sin dar opciones a sus rivales. Pero la suerte no estuvo de su lado ya que, en el último giro, cuando rodaba con ventaja suficiente para ganar, se les paró la moto y no pudieron continuar. Esto lo aprovechó la Universidad Politécnica de Madrid (que durante toda la carrera iba en segunda posición) para liderar la carrera pero no les duró mucho la alegría ya que UniBo Motorsport, en la última vuelta, logró adelantar a la UPM y se hizo con la victoria con los madrileños segundos y la Polimi Motorcycle Factory (Politecnico di Milano) en tercer lugar.

Y por fin, tras más de 16 meses de trabajo, se premiaron a las mejores universidades de esta séptima edición. En la fase MS2, los premios globales al Best Motostudent VII de la categoría Electric y categoría Petrol fueron para UniBO Motorsport y 2WheelsPoliTO respectivamente. Este premio, que es una suma de las pruebas dinámicas y las carreras disputadas junto con los proyectos industriales desarrollados, es el máximo galardón de la competición. En Petrol acompañaron en el pódium a 2WheelsPoliTO Florida Motoo Team y Montan Factory Racing (Austria) como segundo y tercer clasificado, mientras que en la categoría Electric, UniBO Motorsport estuvo escoltado por Polimi Motorcycle Factory y la UPM Motostudent Electric.

Por otro lado, en la categoría Rookies de Electric, la victoria final fue para Quartodilitro UNIPD (Universidad de Padua), mientras que en la categoría Petrol fue para Montan Factory Racing (Austria).

En los premios relativos a la fase MS1 (premios a los aspectos más industriales, teóricos y de diseño de los prototipos), en la categoría Motostudent Electric hubo un claro dominador con un pleno en las tres categorías en disputa. UniBO MotorSport de la Universidad de Bolonia (Italia) y bajo el paraguas de la Fundazione Ducati, logró alzarse con el título tanto en Mejor Proyecto Industrial (premio patrocinado por CIRCE), mejor diseño (premio patrocinado por DSRM) y mejor innovación tecnológica (premio patrocinado por CGCOII). En la categoría Motostudent Petrol, el premio al mejor proyecto (entregado por el Gobierno de Aragón) fue para el equipo 2WheelsPoliTo de la Universidad de Torino (Italia) mientras que tanto el premio a mejor diseño (patrocinado por Dunlop) y mejor innovación (patrocinado por ANESDOR) fue para el equipo THM MotorSport Friedberg, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mittelhessen (Alemania).

Un evento que crece, sigue batiendo marcas y potencia el empleo

Motostudent, competición organizada por la Fundación MEF junto con Technopark Motorland, finalizó este domingo en una edición que pasará a la historia. Casi 80 universidades fueron las inscritas en esta edición superando las poco más de 70 de la edición anterior. Se trata de una cifra que no ha parado de aumentar desde que se celebró la primera edición en el 2009-2010 (en la que hubo 23 equipos de 2 países) y que se ha convertido en una competición única en el mundo en la que los mejores ingenieros universitarios se reúnen durante cinco días para demostrar que la moto que han desarrollado se merece ganar. Como recuerdan, desde esa edición, ya han sido más de 5,5 millones de euros los que las universidades han invertido en I+D+i «demostrando la importancia de la competición y ya son varias las marcas oficiales que apoyan también a los equipos universitarios. Y esto, en un ambiente sano, competitivo, pero en la que todos ellos buscan aprender y seguir formándose para en un futuro acabar formando parte en alguna de las categorías, empresas o equipos que conforman los mundiales de motorsport».

De hecho, este año se celebró por primera vez el Talent RoadShow 2023 en la que empresas del sector estuvieron buscando talento dentro del paddock de Motorland Aragón y, «quién sabe, contratar ya a los ingenieros del futuro». Se trata de empresas como Monlau, Circe, ANESDOR, CAAR, FERSA y el propio Motorland Aragón y Technopark aprovecharon para desplazarse hasta el circuito para recoger currículos y ya comenzar a crear círculos para el futuro.

15 años de Motostudent

MotoStudent, en poco más de 15 años se ha convertido en un evento que no para de crecer conforme va cumpliendo ediciones. Y es que es una realidad que las universidades más punteras quieren estar presentes en esta competición y las marcas y empresas relacionadas con el mundo del motor también quieren apoyarlo a través de estos equipos. No en vano, cada año se van viendo mejoras en los diseños, en los acabados, en la forma de llevar el proyecto a la realidad y, en consecuencia, en su puesta a punto en el trazado de Motorland Aragón.

Los prototipos que los estudiantes desarrollan ya no están tan lejos de los tiempos de la categoría de Moto3 del mundial de MotoGP y las velocidades punta tampoco, en esta edición se han superado los 210km/h y con récord de vuelta rápida en la categoría Petrol, logrando parar el crono en 2:10.367. Esto lo convierte en el enclave perfecto para crear una simbiosis entre los estudiantes y las empresas del motor que no han perdido la oportunidad de intentar ya captar a los trabajadores del futuro. Un evento que ya cuenta con el respaldo institucional de DORNA SPORTS (empresa organizadora del mundial de MotoGP y Superbikes), la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Real Federación de Motociclismo de España (RFME) y con el patrocinio de multitud de empresas punteras dentro del sector (KTM, Dunlop, J.Juan, Bender, Andreanini MHS, Fersa Bearings, Monlau, Circe, Anesdor, Caar, Acciona y, por supuesto MotorLand Aragón).

El evento se desarrolla además en un ambiente de apertura total al público, que puede ver el trabajo en boxes y animar desde las terrazas del paddock. Los más pequeños pudieron disfrutar de las motos, y también hinchables, pintacaras y de un circuito de educación vial durante ambas jornadas en un espacio denominado Fan Zone.