El territorio hace sonar sus cláxones para celebrar San Cristóbal por todo lo alto

Los conductores festejaron a San Cristóbal durante todo el fin de semana con numerosos actos y reconocimientos. Las capitales comarcales Valderrobres, Caspe o Alcañiz hicieron sonar sus cláxones y recibieron la bendición acompañados de familiares y amigos. En la capital del Matarraña la festividad se alargó durante todo el fin de semana con hinchables, tardeo y concentración de mozas y mozos con el traje regional. Arens de Lledó, Mazaleón, Valjunquera o Calaceite también se sumaron a la cita. En este último, todos los vecinos degustarán de la sardineta la brasa con ponche incluido en la ermita de San Cristóbal.

En Alcañiz se volvieron a reunir e transportistas, profesionales del volante, familias y vecinos con motivo de la festividad de su patrón. La programación combinó actos tradicionales, actividades de convivencia y homenajes en una cita que mantiene vivo el vínculo histórico de la ciudad con el sector del transporte. «Este año estaremos sobre unas 160 personas. Es un buen momento para conversar con compañeros de profesión y gente joven», defiende Andrés Martín, presidente de la Asociación de San Cristóbal de Alcañiz.

Las actividades comenzaron el sábado en el recinto ferial con una exposición de maquetas y miniaturas de camiones personalizadas por varios coleccionistas. Después hubo comida de socios y colaboradores y el acto central fue domingo de la mano de una concentración de camiones hasta el santuario de Nuestra Señora de Pueyos.

En Caspe, música, actividades infantiles, convivencia y actos para honrar al patrón de los conductores. Como novedad, hubo un único pregonero, sino varios, y sus nombres se mantuvieron como sorpresa hasta el inicio del acto de presentación de la Reina y Damas el viernes. «Queremos dar visibilidad a la gente de nuestro pueblo, que se quedan aquí y trabajan para que se celebren actos de este tipo», explica Rebeca Larrosa presidenta de la Asociación de San Cristóbal de Caspe.

Los más pequeños también fueron protagonistas porque el sábado estuvo dedicado especialmente al público infantil con actividades como pinta caras y decoración de camisetas. «Son muchas personas las que se involucran en esta celebración. Somos una asociación muy arraigada en el pueblo», defiende.

El domingo se celebró el homenaje al patrón con la misa en honor a San Cristóbal, la bendición de coches y camiones y la comida de hermandad. También, durante la comida se entregaron el Volante de Plata y el Volante de Oro, dos de los reconocimientos más emotivos de la fiesta.