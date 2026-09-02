Teruel Existe denuncia que el FITE «ha perdido su carácter transformador» y que el 60% se destina a gasto ordinario

La primera semana de vuelta a la actividad política sigue teniendo al Fondo de Inversiones de Teruel en el punto de mira. Tras el intercambio de acusaciones que PSOE y PP protagonizaron este martes, hoy ha sido el turno para Teruel Existe de analizar los datos de la última convocatoria ejecutada, la de 2024. Aseguran que la herramienta «está perdiendo progresivamente su caracter transformador» y y han reclamado al Gobierno de Aragón que vuelva a utilizar este instrumento para impulsar proyectos capaces de generar actividad económica innovadora, empleo y oportunidades en toda la provincia.

El portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha explicado que los datos de ejecución muestran un cambio «especialmente preocupante en 2024». El gasto clasificable como ordinario pasó de 23,35 millones de euros en 2023, el 38,9% del Fondo, a 34,71 millones en 2024, el 57,85% del total. Esto supone un incremento de 11,36 millones, el 48,6% más. En paralelo, los proyectos tractores han reducido prácticamente a la mitad su peso en el FITE, pasando de 24,35 millones de euros en 2023 (40,58%) a 12,125 millones en 2024 (20,21%).

Desde el partido aseguran que todos estos gastos, deberían tener una partida propia en el presupuesto de la comunidad autónoma y reservar el FITE para proyectos tractor. Guitarte defiende que el FITE nació como "un instrumento extraordinario de compensación territorial para hacer frente a los desequilibrios estructurales de la provincia y que su finalidad debe ser impulsar proyectos estratégicos que generen empleo, atraigan inversiones, diversifiquen la economía y contribuyan a fijar población".

Según los datos de Teruel Existe, la convocatoria de 2024 destinó 4,8 millones para infraestructuras sanitarias, 3 millones para el pabellón deportivo de Alcañiz, 2,7 millones para la residencia Luis Buñuel o 2,6 millones para la piscina cubierta de Teruel. “Nadie discute que estas actuaciones puedan ser necesarias. Lo que cuestionamos es que se financien con el instrumento extraordinario que debía impulsar el desarrollo económico de la provincia”, ha señalado.

Guitarte ha advertido además de la ausencia de proyectos tractores impulsados por el Gobierno de Aragón en siete de las diez comarcas turolenses, como son Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Jiloca, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Sierra de Albarracín. “El FITE debería cubrir y dar oportunidades a toda la provincia, pero vemos que últimamente solo se está destinando a cubrir infraestructuras en los dos grandes municipios de la provincia, que deberían pagarse con fondos ordinarios. Hace años que no hay ningún proyecto estratégico”, ha apuntado.

Como ejemplo de la necesidad de recuperar el carácter estratégico del Fondo, Guitarte ha planteado impulsar proyectos como la recuperación del patrimonio industrial de las Cuencas Mineras. Por ello, ha recordado la iniciativa que Teruel Existe ha llevado a las Cortes de Aragón para reclamar que el FITE priorice proyectos estratégicos y transformadores, reduzca su utilización para gastos ordinarios, mejore la transparencia sobre el destino de los fondos y sus resultados y garantice una distribución que permita que sus beneficios lleguen al conjunto de la provincia.

Solo diez dias para los municipios

El portavoz de Teruel Existe y alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha puesto el foco en las dificultades que tienen los pequeños ayuntamientos para acceder a las ayudas del FITE destinadas a infraestructuras municipales. Así, ha criticado que la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 24 de agosto haya concedido apenas diez días hábiles para presentar toda la documentación necesaria.

Un plazo que, además, coincide con el mes de agosto y con un periodo marcado por las vacaciones del personal municipal y las fiestas patronales. “Estamos hablando de municipios pequeños, con recursos humanos limitados. Preparar una solicitud exige memorias valoradas, proyectos técnicos, informes y documentación administrativa que no pueden improvisarse en cuestión de días”, ha señalado.

El alcalde de Utrillas ha reclamado una mayor planificación y un calendario estable que permita a los ayuntamientos conocer con suficiente antelación las convocatorias y preparar sus proyectos. “Si se supiera con antelación, podríamos estar preparados y dejar la documentación lista para el momento de presentación”, ha explicado.

A su juicio, la falta de previsión genera además “desigualdades entre municipios”, ya que los ayuntamientos con mayores recursos técnicos tienen más capacidad para reaccionar ante convocatorias con plazos tan reducidos, mientras que los pequeños municipios, que son precisamente los que más necesitan estas ayudas, parten en desventaja. “Si realmente queremos que todos los municipios tengan las mismas oportunidades de acceder a los fondos FITE, debemos darles tiempo suficiente para preparar buenos proyectos y concurrir en igualdad de condiciones”, ha concluido.