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28 JUN 2026|

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Teruel Existe se moviliza en Escucha para frenar el derribo de la central térmica y exigir su transformación

A la concentración también han asistido antiguos trabajadores y han exigido la integración de la planta con el actual museo minero para mostrar el proceso de creación de energía en el siglo XX

La concentración de este domingo frente a la central térmica de Escucha./ Teruel Existe
La concentración de este domingo frente a la central térmica de Escucha./ Teruel Existe

Gema Romero28 06 2026

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ActualidadInfraestructuras

Teruel Existe se ha manifestado es domingo frente a la antigua central térmica de Escucha para exigir la paralización inmediata de su demolición. Entre los participantes también estaban antiguos trabajadores de la planta y han exigido la transformación de la infraestructura en un proyecto de desarrollo estratégico, vinculado al pasado minero de la provincia y financiado con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Tomás Guitarte, portavoz de la formación en las Cortes de Aragón, ha defendido la central como uno de los elementos más relevantes del patrimonio industrial aragonés y un símbolo de la historia energética de las Cuencas Mineras. "En Teruel ha habido tres catedrales del carbón: la de Andorra, la de Escucha y la de Aliaga. Lamentablemente se perdió la de Andorra; no podemos consentir que vuelva a pasar esto con las otras dos".

Según el portavoz, estas construcciones constituyen la memoria viva e identidad del territorio, por lo que permitir su desaparición supondría incurrir en un "nuevo error histórico que las administraciones y empresas deben evitar mediante un compromiso real de mantenimiento".

Desde Teruel Existe han asegurado que "ya está aquí la empresa que tiene subcontratados los trabajos, que está alojada en los pueblos de la comarca y que están ya planteando cómo puede ser este derribo". Por ello, se han reunido aquí de manera urgente, para "que se tomen medidas cautelares que frenen su demolición en caso de que realmente haya licencia para concederlo".

Proyecto de desarrollo estratégico

Desde la agrupación han planteado integrar la planta con el actual museo minero local para crear un espacio que muestre el proceso completo de producción energética del siglo XX, desde el carbón hasta la electricidad y de lo que esto ha representado para la provincia de Teruel.

Para Teruel Existe este es un "recurso de futuro potente" y ponen el ejemplo de espacios reconvertidos en España (Ponferrada, Asturias…) o en Europa, como en la cuenca minera del Ruhr de Alemania o en las cuencas mineras italianas. "Todos ellos han sabido aprovechar y darle una segunda vida a este tipo de instalaciones y convertirlas en un potencial económico que reactive la comarca y la población".

Guitarte ha explicado la posibilidad de la realización del proyecto con fondos FITE, así como estudiar la forma jurídica más indicada para llevarlo a cabo y gestionarlo. Además, el diputado ha recordado que "el FITE está creado para proyectos estratégicos como éste, que son singulares, que no se pueden hacer por sí solos".

La formación ha señalado que existen indicios de apertura por parte del Gobierno autonómico tras las últimas comparecencias parlamentarias. El director general de Cultura y Patrimonio, Pedro Olloqui, se ha mostrado abierto a estudiar la protección de la central, mientras que la vicepresidenta Mar Vaquero reconoció recientemente la disposición del Gobierno de Aragón para valorar la paralización cautelar solicitada por Teruel Existe.

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