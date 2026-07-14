Teruel Existe presenta un proyecto para dinamizar el patrimonio minero de pueblos como Escucha, Aliaga o Andorra

Teuel Existe ha presentado este martes en rueda de prensa el programa Power Experience, un proyecto para poner en valor todo el patrimonio vinculado a la minería en la provincia de Teruel. La iniciativa iría ligada a la lucha de la formación política para paralizar el derribo de la central térmica de Escucha.

“Lo que proponemos es que la central de Escucha sea rehabilitada y que en ella se explique todo el proceso de producción de electricidad a partir del carbón. Ese proceso puede comenzar en el propio Museo Minero de Escucha, que recibe alrededor de 20.000 visitantes al año. Pero el proyecto que vamos a presentar, denominado Power Experience, amplía esa explicación al conjunto de las cuencas mineras turolenses", ha detallado Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe.

El proyecto, concretamente, integraría la central de Escucha, la central de Aliaga, los vestigios de la central térmica de Andorra y los diferentes elementos mineros existentes en otras localidades como Utrillas. También incorporaría las minas de Estercuel, Gargallo y otros municipios, "permitiendo comprender de manera integral todo el proceso productivo vinculado al carbón y a la generación de energía”, ha explicado Guitarte.

Guitarte ha enumerado los últimos acontecimientos, desde que el 4 de junio de 2026 el Ayuntamiento de Escucha concedió licencia de derribo a Repsol. “Desde Teruel Existe reaccionamos inmediatamente y presentamos, el día 20 de junio, una solicitud de paralización al amparo del artículo 17 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y, a su vez, la apertura de un expediente para su incoación como Bien de Interés Cultural", ha defendido. La Dirección General competente en esta materia, ha seguido detallando Guitarte, estudió el caso y el 6 de julio el director general adoptó una resolución por la que paralizaba el proceso de derribo durante un plazo de dos meses, que es lo que permite el artículo 17 de la ley, mientras se estudiaba la pertinencia o no de incoar el expediente como Bien de Interés Cultural. "La situación en este momento es que tenemos un plazo de dos meses, es decir, hasta el 6 de septiembre de 2026, para que la Dirección General decida si incoa ese expediente o no. Para nosotros está fuera de toda duda que debe incoarse”.

Guitarte ha recordado que a favor de esa protección se han expresado organizaciones como Apudepa, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y, anteriormente, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Teruel, que ya se pronunció el 27 de octubre de 2021 y el 19 de diciembre de 2022. También ha apuntado a que incluso desde el propio ayuntamiento de Escucha ha existido voluntad de preservación, porque en octubre de 2020 redactó una memoria de intervención para poner la central en funcionamiento con usos culturales y turísticos. “Aquella actuación tenía un presupuesto de aproximadamente cuatro millones de euros, IVA incluido. Aunque desde entonces se han incrementado los costes de construcción, sigue siendo una cantidad relativamente asumible para la administración y podría financiarse a través de los fondos FITE”.

Programa Power Experience

Tomás Guitarte ha explicado que desde Teruel Existe se ha elaborado un proyecto basado precisamente en la puesta en valor de todo el patrimonio minero turolense: no solo las centrales térmicas, sino también las minas de interior, las explotaciones a cielo abierto y el conjunto de los elementos vinculados a esta actividad. Se le ha bautizado como Power Experience y el primer lugar donde se presentará será este próximo jueves, 16 de julio, en Escucha, con la presencia de expertos como Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, y Fermín Aldecoa, historiador y autor del libro Minas y mineros de Escucha.

La explicación pública de este proyecto comenzará en Escucha, pero también se presentará en Utrillas, Aliaga y Andorra. “Queremos que esta propuesta sirva para impulsar, por fin, un verdadero proyecto de rehabilitación del patrimonio minero e industrial y convertirlo en un recurso de futuro, capaz de generar actividad económica y oportunidades para el territorio”, ha explicado. “Existen distintos modelos para hacerlo realidad: desde la constitución de una fundación hasta la creación de un consorcio. Tenemos ejemplos de éxito como la Fundación Santa María de Albarracín, que inició un proceso de recuperación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y que, con el paso de los años, se ha convertido en un motor de actividad económica para toda la comarca”.