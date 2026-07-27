Teruel Existe propone crear una unidad sanitaria intermedia en el antiguo Hospital de Alcañiz: «Hay un proceso entre estar ingresado y estar en casa»

Teruel Existe ha presentado una iniciativa que solicita al Gobierno de Aragón la creación de una Unidad Sanitaria de Atención Intermedia y un programa de usos sociosanitarios en el edificio del antiguo Hospital de Alcañiz, con el objetivo de impulsar una mejora en las políticas de atención sanitaria y social de Aragón.

“Una atención sanitaria cercana en una red de asistencia continua” ha afirmado en rueda de prensa en las Cortes de Aragón Pilar Buj, diputada de Aragón - Teruel Existe, acompañada del vicepresidente de la Comarca del Bajo Aragón por Teruel Existe, Alberto Carmona. Nuestro objetivo es claro, han afirmado, “queremos que el nuevo Hospital de Alcañiz siga siendo el gran referente de la atención hospitalaria de nuestro territorio y que se complemente con un centro de Atención sanitario de cuidados que ofrezca una asistencia integral durante todo el proceso de recuperación y acompañe también a las familias”.

Buj ha explicado que “no se trata de sustituir al nuevo Hospital de Alcañiz, sino de complementarlo, porque la atención a una persona no termina con el alta hospitalaria; la intención es ampliar la atención que reciben los pacientes y sus familias cuando termina la fase más aguda de la enfermedad y, también, de ofrecer el mejor acompañamiento posible en la última etapa de la vida: muchas personas necesitan rehabilitación, recuperación funcional, cuidados paliativos, atención geriátrica, apoyo psicológico o acompañamiento para volver a casa en las mejores condiciones. Y sus familias también necesitan orientación y apoyo”.

Para Teruel Existe, es aquí donde entra la Asistencia Intermedia: “un centro pensado para cuidar de la persona en su conjunto, con una atención integral que tenga en cuenta no solo la enfermedad, sino también el bienestar físico, emocional y social del paciente y de quienes le acompañan”.

La Unidad que plantean tendría entre 35 y 50 plazas destinadas a pacientes que necesiten continuar su recuperación antes de regresar a su domicilio. Acerca de reutilizar el espacio del antiguo Hospital de Alcañiz, Alberto Carmona traslada que es “aprovechar una infraestructura pública que ya existe, ahorrar recursos públicos y, al mismo tiempo, dar una nueva vida a un espacio que tantas vidas ha ayudado a salvar”.

Carmona ha pedido al Gobierno de Aragón dar un nuevo paso: “Hay muchas personas que ya no necesitan estar en un hospital de agudos, pero tampoco están preparadas para volver a casa. Personas mayores, pacientes que han sufrido un ictus, una operación importante o una enfermedad grave, que necesitan unas semanas más de rehabilitación, de cuidados y de acompañamiento para recuperar su autonomía. Existe un vacío entre el hospital y el regreso a su hogar. Por eso proponemos crear en Alcañiz una Unidad de Atención Intermedia y Sociosanitaria, donde las personas puedan seguir recuperándose con tranquilidad, con profesionales especializados y con el tiempo necesario para volver a casa en las mejores condiciones posibles”.

Pero además, “queremos hacer del antiguo hospital un espacio abierto a las asociaciones de pacientes y entidades sociales que cada día trabajan para mejorar la vida de muchas personas; un lugar donde puedan ubicarse servicios administrativos sanitarios y recursos como el 06; y también una escuela infantil que ayude a conciliar la vida familiar y laboral de muchas personas que trabajan en el ámbito sanitario y de otras familias del entorno”.

Consideran que este proyecto debe contar con la participación ciudadana, escuchando las necesidades reales de la ciudadanía que lo vive. Por eso la intención es abrir un proceso de participación para escuchar a los vecinos del Bajo Aragón, a los profesionales sanitarios, a las asociaciones, a los ayuntamientos y a todas aquellas personas que tengan algo que aportar.

Por todo ello, ha anunciado que la propuesta se llevará para su votación al próximo consejo comarcal de la Comarca del Bajo Aragón este jueves, “porque entendemos que el futuro de este edificio y de este modelo de atención no puede decidirse de espaldas al territorio, sino de la mano de quienes lo conocen, lo viven y lo necesitan”. Añaden que en otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, este modelo lleva años funcionando con excelentes resultados. Han conseguido mejorar la recuperación de los pacientes, reducir ingresos hospitalarios innecesarios y ayudar a que muchas personas puedan seguir viviendo en sus casas durante más tiempo.

El sector sanitario de Alcañiz atiende a unas 73.000 personas repartidas en 85 municipios y siete comarcas. Hay vecinos que recorren más de setenta kilómetros para llegar al hospital, en un territorio disperso, envejecido y con un número cada vez mayor de personas con enfermedades crónicas. “Precisamente por eso necesitamos acercar los cuidados allí donde viven las personas”, han concluido.

Atención intermedia o sociosanitaria

Explican los dos conceptos imprescindibles en los sistemas sanitarios más avanzados. El primero es el continuo asistencial, que garantiza una atención coordinada desde la atención primaria al hospital y, después, desde el hospital hasta el domicilio del paciente, sin interrupciones y con todos los profesionales trabajando de forma conjunta. El segundo es la atención intermedia o sociosanitaria.

Según apuntan, la Organización Mundial de la Salud recomienda este modelo porque responde a una realidad evidente: vivimos más años, aumentan las enfermedades crónicas y cada vez más personas necesitan una atención que combine cuidados sanitarios y apoyo social. La atención intermedia favorece la recuperación, la autonomía, evita ingresos hospitalarios innecesarios y mejora la calidad de vida. Por eso, han afirmado “proponemos implantar en el Bajo Aragón una Unidad de Atención Intermedia que dé servicio a las más de 73.000 personas del sector sanitario de Alcañiz”.

“Queremos que sea un ejemplo de hospital humanista para nuestro territorio” ha afirmado Buj: “Un espacio donde la recuperación sea el objetivo, la rehabilitación tenga un papel protagonista, las personas mayores reciban una atención especializada, los pacientes paliativos y sus familias encuentren el acompañamiento que necesitan y nadie se sienta solo cuando abandona el hospital de agudos.Creemos que este es el siguiente paso que necesita la sanidad del Bajo Aragón”.