Todas las comarcas salvo el Bajo Martín cambiarán de color político este lunes

Las comarcas se constituirán el lunes aún con pactos sin cerrar en el Bajo Aragón-Caspe y en Andorra-Sierra de Arcos. Todo apunta a que los populares gobernarán en la primera y que los socialistas tendrán en la institución andorrana uno de sus principales feudos en la provincia. En el Bajo Martín se mantendrá el acuerdo PSOE-IU aunque los socialistas aún no han decidido cuál de sus consejeros será el presidente. El Bajo Aragón y el Matarraña contarán por primera vez con un presidente del PP y en Cuencas Mineras serán los populares los que apoyarán un nuevo gobierno liderado por Teruel Existe. En el Maestrazgo habrá un inédito acuerdo PSOE-PP porque su posición a favor de las renovables ha impedido que ninguna de las dos fuerzas pacte con TE.

Todas las comarcas cambian de color salvo el Bajo Martín, que sigue gobernada por los socialistas. El PAR, que hasta ahora lideraba el Maestrazgo y Andorra; y ostentaba la vicepresidencia del Matarraña, Bajo Aragón y Cuencas Mineras; se quedará fuera de los cargos principales aunque podría apoyar algunos gobiernos y entrar en ellos con delegaciones. Sería el caso, por ejemplo, del Bajo Aragón, donde se podría reeditar la suma del PAR al acuerdo de PP y TE. De hecho, el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste (PP), confirmó ayer que están cerrando el acuerdo en las comarcas y «si todo va bien posiblemente el PAR pueda obtener la segunda vicepresidencia de la Diputación de Teruel».

Bajo Aragón-Caspe

Aún quedan por cerrar los acuerdos en el Bajo Aragón-Caspe, la comarca que se constituirá más tarde, a las 20.00. Todo apunta a que el PP presidirá la institución comarcal aunque podría ser en un gobierno en solitario o con apoyos puntuales de investidura o para sacar adelante plenos importantes.

Andorra-Sierra de Arcos

En Andorra-Sierra de Arcos será el PSOE quien gobernará pero no están cerrados los apoyos. Puede sumar mayoría con TE e IU o reeditar el pacto actual con el PAR y sumar a una tercera fuerza (TE o IU).

Bajo Aragón

En el Bajo Aragón el Partido Popular, el más votado, terminará el lunes con cinco legislaturas de gobiernos PAR-PSOE o PSOE-PAR. Solo estuvieron al frente de la Comarca el año de su creación con el alcalde de Alcañiz Carlos Abril (2002-2003). Los populares gobernarán de la mano de José Miguel Celma, alcalde de Torrecilla de Alcañiz. Contarán con el apoyo de los tres consejeros de Teruel Existe, con los que ya alcanzarían la mayoría absoluta, pero Celma también podría recibir en la investidura el apoyo de los dos representantes del PAR.

Celma, quien ha ejercido de portavoz del PP en los últimos años, destaca la importancia de que el alcalde de un pequeño pueblo esté al frente de la Comarca por la importancia de la institución para los pueblos. Quiere potenciar servicios que considera primordiales como los Servicios Sociales, tanto por su labor como porque mantiene empleo femenino; y trabajar más por llevar la cultura y el deporte a todo el Bajo Aragón.

Matarraña

El Matarraña es la única comarca con una mayoría absoluta, la primera en su historia. Además, por primera vez gobernará el Partido Popular con el alcalde de Cretas, Fernando Camps, como presidente. Los populares gobernarán en solitario por lo que también ostentarán la vicepresidencia y las delegaciones.

Será la cuarta ocasión en que Camps concurra como candidato a presidir la Comarca. «Tengo mucha ilusión. En las anteriores legislaturas también se me propuso pero sabía que no iba a ser el presidente porque los pactos no nos beneficiaron al PP. Ahora queremos ponernos a trabajar cuanto antes», explica Camps. Lo que todavía no se ha dado a conocer es qué consejeros y consejeras populares ostentarán la vicepresidencia y las consejerías delegadas. «Llevo ya varios días hablando con los trabajadores y técnicos, veo por parte de ellos muchas ganas de trabajar por el Matarraña y una gran disposición hacia el nuevo gobierno que previsiblemente conformaremos» añade el cretense.

Hasta este momento, los diferentes consejos comarcales se han regido por coaliciones entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés que han ostentado la presidencia y la vicepresidencia respectivamente. Solo en la legislatura que ahora finaliza se unió el consejero de Chunta Aragonesista que pasó a formar parte del consejo comarcal del Matarraña.

Maestrazgo

En el Maestrazgo el lunes se producirá un pacto inédito pero que es comprensible analizando la situación de la comarca. PSOE y PP gobernarán juntos porque su posición respecto a los proyectos de renovables ha ocasionado que ninguno de los dos haya podido alcanzar un acuerdo con la tercera fuerza, Teruel Existe, con la que ambos sumaría mayoría. Tanto socialistas como populares son favorables a los parques eólicos proyectados en el Maestrazgo y no ocurre lo mismo con la formación liderada por Tomás Guitarte.

La presidencia será para el partido más votado, el PSOE. Será el alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, quien se ponga al frente de la institución comarcal. La vicepresidencia será para el PP y la asumirá la teniente alcalde de Cantavieja, Marta Monforte. El PAR también podría entrar en el equipo de gobierno si apoya la investidura de Safont el lunes.

«Las renovables han sido una línea roja y lo que nos ha separado a PSOE y PP de Teruel Existe. Los dos partidos tenemos 13 de los 19 consejeros por lo que la mayoría de los vecinos de la comarca apoya nuestra postura a favor de los parques», afirma Safont, quien defiende el acuerdo de los dos grandes partidos «por el bien del Maestrazgo y sus servicios».

Bajo Martín

En el Bajo Martín, salvo sorpresas, se reeditará el pacto PSOE-IU a falta de saber qué socialista ocupará la presidencia. Los dos partidos se sentaron por primera vez a negociar el pasado miércoles y aún hay «flecos» que cerrar.

Cuencas Mineras

Teruel Existe gobernará por primera vez la Comarca de Cuencas Mineras con el apoyo del Partido Popular. Su nuevo presidente será el teniente alcalde de Utrillas, Javier Larraz; y la vicepresidencia recaerá en un representante popular.

La nueva formación quiere darle un impulso y «nuevos aires» a la institución comarcal , gobernada hasta ahora por PSOE y PAR, para que llegue «a toda la Cuenca Minera». «Impulsaremos los Servicios Sociales, la mayor competencia que tenemos y también crearemos nuevas consejerías muy importantes para la zona como Repoblación y Desarrollo Rural», precisa Larraz, quien lleva ocho años como consejero comarcal.

Entre sus objetivos, incrementar la partida para obras en los municipios con la que ayudar a los pequeños ayuntamientos y también mejorar la prestación de importantes servicios como deportes, cultura y turismo.