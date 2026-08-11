Todo lo que debes saber para no perderte nada de las fiestas de Caspe

La Ciudad del Compromiso inicia la cuenta atrás para sus esperadas fiestas patronales este fin de semana. Como antesala, la Colegiata ya acogió la presentación de las Damas de fiestas y el pregón a cargo de la Churrería La Aragonesa, una empresa local que cumple 112 años de historia y que ya suma cinco generaciones. «Es todo un orgullo para nosotros ser los pregoneros de nuestras fiestas. Queremos que no nos reconozcan solo por vender churros, sino también por formar parte de la vida activa caspolina», reconocen Laura Sancho y José Antonio Pérez en los micrófonos de Radio Caspe.

Otra parte fundamental de las patronales en la Ciudad del Compromiso serán las Caspolinas Mayores, Infantiles y Senior, quienes han confesado que «los nervios se están apoderando de ellas estos últimos días de preparativos».

Las fiestas se iniciarán oficialmente el jueves de la mano del chupinazo y la puesta del cachirulo por parte de la peña Makrosis. El grupo de amigos cumplen estas fiestas 15 años y ya tienen en su cabeza preparada una gran sorpresa con Elmo como protagonista. «Todavía va ser más especial porque las chicas de nuestra edad serán las encargadas de quitarlo», valora Jaime Revilla, miembro de la peña Makrosis.

En esta ocasión, las patronales tendrán un día menos debido al eclipse total del miércoles, pero las noches serán las mismas. «Hemos hecho un esfuerzo muy grande para tratar de solapar los menos actos posibles y aunque ha sido complicado, creo que se ha conseguido», explica Ana Jarque, alcaldesa de La Ciudad del Compromiso.

6 días de fiesta y Nil Moliner como cabeza de cartel

El artista catalán Nil Moliner será el cabeza de cartel de las fiestas patronales de Caspe. Actuará el domingo 16 en los exteriores del pabellón y lo hará después de lanzar hace unos meses su nuevo disco ‘Nexo’ tras dos años de trabajo.

El catalán llega a Caspe después actuar en uno de los festivales musicales más reconocidos a nivel nacional como puede ser el Arenald Sound en Castellón. «Estamos haciendo una gira de festivales para recordar toda la vida», ha publicado en sus redes sociales. El precio por la entrada es de 30 euros si se consigue en taquilla, aunque el concierto está incluido en los bonos por un precio de 40. Están a la venta desde el cuatro de agosto en la Tasca del Artillero, Cerrao de Bosque y en la cafetería Mar de Aragón.

El concierto de Nil Moliner cerrará la noche del domingo, pero durante el resto de días hay previstas otras actividades e incluso una macro discomóvil. Acudirán Djs de todo Aragón así como los locales, entre ellos el caspolino Mac Grove, Alberto Ráfales o Gaski.

Habrá música para todas las edades, de hecho, está previsto el tributo a Mecano con canciones de los 80 y 90. También todas las noches se podrá disfrutar de las orquestas en la plaza de España o las actuaciones a cargo de la bada ‘La banda Sabinera’, otro de órgano con Miguel Temprano en la Colegiata Santa María la Mayor o la actuación musical del grupo ‘Ziro’.

No hay que olvidarse de los actos de por la mañana que contarán con la presencia de la Rondalla Caspolina o la charanga ‘A todo Ritmo’ cuando se trate de las vaquillas. «Desde aquí me gustaría dar las gracias a todas las personas que colaboran. La charanga es una de las partes fundamentales de nuestras fiestas y el equipo de gobierno siempre ha apostado por ‘A todo ritmo’ porque son del territorio», concluye Ana Jarque, alcaldesa de Caspe.

La celebración llega primero a Radio La Comarca

Las fiestas de San Roque no se entienden sin las historias de quienes las hacen posible. Por eso, desde Radio La Comarca nos desplazamos a Caspe para ofrecer un programa especial en directo desde la Oficina de Turismo, a partir de la 13.07. Entre los invitados que pasarán por los micrófonos estarán la alcaldesa, Ana Jarque, el concejal de Festejos, David García, y los pregoneros de este año, los miembros de la churrería familiar La Aragonesa.

No faltarán tampoco las peñas, que llenan de actividades y ambiente los días grandes para los caspolinos. De hecho, tendrá especial relevancia la presencia de la peña Makrosis, que será la encargada de colocar el cachirulo a San Roque, el próximo jueves. Todavía no hay confirmación de si Elmo se asomará al programa antes de protagonizar este acto, tal y como ha ido adelantando la peña en sus redes.



