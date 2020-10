«Quiero que siga su rastro, dé con ella, averigüe su historia, me la cuente y después la olvide». Bien acérrimo lector, ese que has leído es el encargo que recibe el profesor Juan Urbano en este nuevo caso de la nueva novela del madrileño BENJAMIN PRADO. Y llegados hasta aquí quiero hacer un inciso para afirmaros la valía de este escritor: creo, sinceramente, que hoy en día no puede haber ya ningún tipo de duda de la enorme calidad literaria de PRADO; ocupa por derecho propio un puesto en lo más alto en el escalafón (si tuviéramos que hacer uno) de las letras españolas: la calidad de su amplia obra, que toca casi todos los géneros: novela, relatos, ensayo, poesía…, así lo testifica. Y más todavía si tenemos en cuenta la enorme aceptación que está teniendo entre los lectores esta «saga historicista» que se puede titular: «Los casos de Juan Urbano», y de la cual esta novela que hoy os recomiendo: TODO LO CARGA EL DIABLO», es su quinto título.Pero volvamos ahora a su argumento y, sobre todo, a su protagonista. ¿Quién es Juan Urbano? Para los que no hayan leído ninguna de las anteriores novelas de sus casos, os diré que es un profesor de Instituto de Lengua y Literatura, además de investigador académico, además de novelista, además de detective privado en sus ratos de ocio, de aventurero idealista, de romántico…; que transita por la España del siglo XX. En verdad, un personaje que cada vez se parece más a los héroes de las novelas negras o de aventuras clásicas; Ruiz Mantilla lo define como: «A medio camino entre el Philip Marlowe de Chandler, el Zuckerman de Philip Roth y el Carvalho de Vázquez Montalbán»; pero lo cierto es que ya ha reclutado a miles de entusiastas lectores en su bando.

En esta ocasión nuestro héroe tiene que investigar la vida de tres deportistas que fueron grandes campeonas en los años 30, de esquí, lanzamiento de martillo y jabalina… Dos son personajes secundarios y personas reales: Margot Moles y Ernestina Maenza, las primeras atletas españolas que participaron en unas Olimpíadas, las de 1936 en la Alemania nazi. Y una tercera -la protagonista-, Claridad Santafé, una mujer que no fue quien otros hicieron ver que era y cuya biografía oculta una historia que empieza siendo un cuento de hadas y termina siendo un cuento de terror, porque a partir de aquellos Juegos nunca volvió a saberse nada de ella, ni viva ni muerta.Aquellas jóvenes deportistas, estudiaron en la universidad y vivieron apasionadamente el Madrid de la Segunda República. Cuando su mundo fue sustituido por la casta gimnasia de la Sección Femenina, fueron eliminadas de los anales y sus nombres quedaron proscritos.

Y es a Juan Urbano a quien, muchos años después, el hijo de esa mujer desaparecida encarga resolver el caso. Su investigación desvela una intrincada historia de escándalos médicos -como el de la poliomelitis-, estafas farmaceúticas, hospitales psiquiátricos convertidos en cárceles y biografías manipuladas que recorre la España de la Residencia de Señoritas y el Instituto-Escuela o los cafés de los humoristas de «La Codorniz». Con ella se desata una adictiva trama policiaca, en ocasiones de terror, que conduce a un final inimaginable.

Todo ello descrito en una prosa certera y eficaz, ágil y flexible -con singulares hallazgos expresivos-, que parece sencilla, pero que es muy muy difícil de plasmar, y que posee la capacidad de atrapar el interés del lector hasta el final.

Una auténtica maravilla, os lo aseguro.