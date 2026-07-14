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14 JUL 2026|

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Una tormenta de granizo descarga en Alcañiz con piedras de hasta tres centímetros

VÍDEO. En apenas diez minutos se recogieron precipitaciones de 0.3 milímetros. Aunque el granizo dejó marcas en algunos vehículos aparcados en la calle, no se han registrado daños materiales mayores

Gema Romero14 07 2026

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Medio AmbienteSociedad

Una fuerte tormenta de lluvia, granizo y rachas de viento descargó este lunes por la tarde en Alcañiz sobre las 19.45. Aunque llovió con gran intensidad en todo el municipio, el granizo cayó con mayor fuerza y tamaño en el barrio del Vivero y en la zona del nuevo hospital, provocando pequeños daños en las carrocerías de varios vehículos que se encontraban aparcados en la vía pública. En las áreas más afectadas, el pedrisco alcanzó los tres centímetros de diámetro.

La tormenta sorprendió a numerosos vecinos en las calles, lo que les obligó a buscar refugio en portales y establecimientos comerciales ante la violencia de la descarga, que apenas duró unos diez minutos. A pesar de la virulencia del temporal, no se han registrado daños personales ni ha sido necesaria la intervención de los equipos de emergencias.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramiro Dominguez, ha confirmado que el granizo no ha provocado desperfectos en caminos, campos o infraestructuras municipales, más allá de la acumulación puntual de ramas y hojas caídas. El edil ha señalado que el agua ha servido para humedecer los campos, ya que en apenas diez minutos se registraron 0,3 mm, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Alerta amarilla por tormentas

El Bajo Aragón continúa hoy con la alerta amarilla por tormentas desde las 17.00 hasta las 00.00. Se prevén fuertes rachas de viento y no se descarta la caída de granizo, según los datos de Aemet.

Mapa con la alerta amarilla por tormentas hoy en el Bajo Aragón./ Aemet

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