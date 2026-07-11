Actualizado 20:53

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 JUL 2026|

Actualizado 20:53

Torre del Compte reivindica la cerámica como la conexión más pura a la tierra

FOTOGALERÍA. Artesanos y artistas tienen en la V Feria de la Cerámica y el Grabado su punto de encuentro con la complicidad del público infantil y adulto con ganas de aprender en los talleres

V Feria de la Cerámica y el Grabado de Torre del Compte 2026. / B. Severino
V Feria de la Cerámica y el Grabado de Torre del Compte 2026. / B. Severino

Beatriz Severino11 07 2026

Comentar

Cultura y Ocio

Delantales, pinceles y unos cuantos utensilios de los que no conocían ni su nombre ni su existencia, han sido los grandes aliados de decenas de niños este sábado en Torre del Compte. Han llegado a la plaza conocedores de que algo bueno iba a suceder como lleva sucediendo desde hace cinco años. Son las ediciones que lleva la Feria de la Cerámica y el Grabado y que ya es una cita esperada en el calendario.

Los del pueblo la esperan, pero también aquellas personas que se dedican de alguna manera a estas artes y oficios. La feria comenzó la tarde del viernes, y el sábado se desplegó una veintena de puestos en la que mostraban sus artículos. Para muchos era su primera vez, pero no para todos porque muchos repetían experiencia. Esta feria no solo muestra, sino que también demuestra y enseña. Desde Villarroya de los Pinares en el Maestrazgo, Carmen Igual puso en formación a sus características ovejas. Es la segunda vez que acude a esta cita que califica de "muy agradable".

Pasó parte de la feria rodeada de niños a los que guió en su búsqueda hacia su pequeña obra de arte en un taller de modelado de barro del que cada uno se llevó para pintarla en casa. "Hay de todas las edades, pero están más acostumbrados a la plastilina y aquí ven que la arcilla se moldea. Es importante explicarles las técnicas, contarles si es una pieza de plancha o de churros y, sobre todo, que hay que pegar con barbotina porque si no cuando se seca, la pieza se desmonta", dijo.

A un par de puestos de allí, camisetas y tazas con la silueta y el nombre de Torre del Compte llamaban la atención. Edson Walker había llevado unas cuantas pero otras tantas en blanco listas para que cada cual estampase en motivo que qusiera con sus manos. "He traído ya listas las tazas, después se pueden poner en el horno por 30 minutos hasta 150 grados y esa pintura queda definitiva", explicó. No vive en la localidad, pero acude con asiduidad. Hace dos ediciones participó en la feria, y esta vez repitió y visitó a las amistades que le conectan con el pueblo.

También con acento de más allá de las fronteras patrias, Francesca Whitlock desplegó por primera vez sus grabados. "Gracias a que esta feria se abrió al grabado puedo traer mis creaciones", sonrió. Es londinense pero hace años se afincó en Horta de Sant Joan y buena parte de sus obras son un homenaje a la tierra, que reconoce que después de muchos años en la zona el paisaje le inspira. "Trabajo con lino grabado, que es una técnica bastante antigua y que se ha utilizado mucho en los movimientos sociales. Por ejemplo, en México hay una gran tradición porque es una técnica muy asequible, muy fácil de hacer reproducciones y me gusta esa parte del legado social-político del grabado, e intento hacer cosas que me inspira un poco el mundo rural y su importancia y las tradiciones y los oficios", cuenta.

Al otro lado de la plaza, la filosofía es la misma: la conexión con la tierra. Malia Cerámica desde Oliete acudió y moderó la mesa redonda del viernes. Este sábado fue creando sus piezas al tiempo que vendió algunas de las que llevó ya hechas. "Hay que seguir manteniendo este tipo de encuentros, de iniciativas, de propuestas porque creo que es lo que une, lo que hace cultura y lo que hace también un poco raíz", reflexionó. "A mí me incumbe mucho la tierra de nuestro territorio y hablo de él a través de mis piezas y creo que es digno de mostrárselo al público y a la gente que vive aquí", añade. Ella instaló su taller en su pueblo y se nutre de las arcillas de la propia tierra. "He ido afianzando conocimiento, nivel artístico y que la gente lo acoja tan bien para mí es muy importante", apunta.

Desde Cataluña, y por primera vez en la feria, llegó Lourdes García al frente de Logama y ya pensando en que quería volver. Promovió un taller muy curioso para niños y no tan niños. "Es un taller muy versátil y a los niños también los relaja. Se trata de hacer planchas en las que dibujamos con grabado un tipo de mandala y luego los niños lo decoran a base de legumbres y también granos de maíz para darle un colorido", avanzó. "El taller lo he titulado mosaico a base de legumbres porque así es el resultado, y tienen arte", sonrió.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La piedra seca: Un patrimonio identitario con más de ocho mil años que no quiere ser olvidado

La técnica de construcción de la piedra seca está viviendo un proceso de resurgimiento avivado por múltiples asociaciones y comarcas del Bajo Aragón Histórico con talleres, charlas y visitas guiadas

Comentar

La piedra seca: Un patrimonio identitario con más de ocho mil años que no quiere ser olvidado

Fidel Ferrando expone en La Fresneda sus cerámicas de pequeño formato

Galería 22 alberga hasta el 25 de julio casi 60 piezas del alcañizano, todas ellas creadas con elevado desarrollo técnico. La sala abre los fines de semana

Comentar

Fidel Ferrando expone en La Fresneda sus cerámicas de pequeño formato

Ráfales reivindica la alianza entre productores y hostelería para convertir el aceite de oliva en la gran puerta de entrada al oleoturismo

La segunda jornada de Oleoturismo y Calidad reúne a restauradores, almazaras y expertos para impulsar un modelo en el que el AOVE deje de ser solo un producto y se...

Comentar

Ráfales reivindica la alianza entre productores y hostelería para convertir el aceite de oliva en la gran puerta de entrada al oleoturismo

Divina Ibáñez: "De niña, en vez de siesta, yo dibujaba la casa"

EncontrARTE. Su primer contacto con el arte fue en Castelnou, en el colegio que cerró hace años y que el día 25 se reabrirá como sala de usos múltiples. Allí...

Comentar

Divina Ibáñez: "De niña, en vez de siesta, yo dibujaba la casa"

Carmen Conesa, Premio Trovador de Alcañiz: «El teatro al aire libre es una experiencia única que hay que potenciar»

La actriz, que conoce los veranos de Beceite, es parte del elenco de 'Misery', la obra que se representará este sábado a las 23.00 en el afiteatro Pui Pinos. El...

Comentar

Carmen Conesa, Premio Trovador de Alcañiz: «El teatro al aire libre es una experiencia única que hay que potenciar»

La peña 'El Remojón' debuta en las Fiestas de la Vaquilla

El Ayuntamiento de Teruel prevé un aumento de visitantes este fin de semana, y por ello ampliará un día la zona de acampada para todos aquellos que quieran alargar su...

Comentar

La peña 'El Remojón' debuta en las Fiestas de la Vaquilla
Periódico del Bajo Aragón Histórico