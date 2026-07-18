Tradición, deporte y ambiente festivo: Caspe honra a la Virgen del Carmen con una multitudinaria jornada de convivencia

La Fiesta del Carmen ha convertido este sábado al Club Náutico Mar de Aragón de Caspe en uno de los principales puntos de encuentro del verano. Decenas de socios, vecinos y visitantes han participado en una jornada que ha combinado actividades náuticas, tradición religiosa y convivencia en torno a la patrona de los marineros.

La programación ha arrancado esta la mañana con bautismos náuticos gratuitos de kayak, big sup y embarcaciones a motor, una propuesta que ha permitido acercar los deportes acuáticos a personas de todas las edades y poner en valor las posibilidades que ofrece el Mar de Aragón.

El presidente del Club Náutico Mar de Aragón, Octavio Fontoba, ha realizado una valoración muy positiva de la jornada y ha destacado la elevada participación registrada en las actividades. "La jornada ha sido muy buena. El tiempo nos ha acompañado y, al no hacer el calor abrasador, se ha podido disfrutar mucho más. Ha venido bastante gente y las actividades han salido muy bien", señaló.

Durante la mañana también se ha vivido un momento de preocupación debido al problema de salud sufrido por un socio del club, que tuvo que ser atendido y trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Fontoba ha explicado que la situación ha quedado controlada y que "las noticias recibidas posteriormente tranquilizaron a todos los asistentes y amigos".

La procesión hasta las instalaciones del club acompañada por el Grupo Los Goliardos / Jesús Burgos

Tradición marinera

Uno de los momentos más emotivos ha llegado por la tarde con la misa marinera celebrada en la ermita de Pescadores. A continuación, ha tenido lugar de la procesión hasta las instalaciones del club acompañada por el Grupo Los Goliardos, que interpretó en directo el Himno de la Virgen del Carmen, seguido al unísono por los asistentes.

El Grupo Los Goliardos que recibió el ancla de reconocimiento / Jesús Burgos

Durante la celebración también se han entregado las tradicionales anclas de reconocimiento y este año han sido para el Grupo Los Goliardos por su colaboración constante con la fiesta y su participación en los actos religiosos.

Después, ha tenido lugar la tradicional procesión por el embalse y la bendición de las embarcaciones, con la imagen de la Virgen del Carmen navegando entre los barcos mientras el sacerdote impartía la bendición. Sin duda, uno de los actos más simbólicos de esta festividad.

El presidente del club ha destacado la implicación de nuevas generaciones en la organización de la celebración. "Este año ha habido gente joven que ha querido colaborar y también personas mayores que insistieron en portar la Virgen. Ha sido una celebración muy bonita y muy participativa", ha detallado.

Una cita que anuncia el verano

La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha subrayado el arraigo que mantiene la Fiesta del Carmen dentro del calendario festivo local y su estrecha vinculación con el embalse y el poblado del Dique. "La Virgen del Carmen es una de las festividades más queridas por los caspolinos. Marca el inicio del verano festivo antes de San Roque, forma parte de nuestra identidad y está muy vinculada al embalse y a quienes viven y disfrutan de este entorno", ha señalado.

Jarque también ha valorado la oportunidad que ofrece esta jornada para acercar las actividades acuáticas a la ciudadanía. "Es una magnífica ocasión para que los caspolinos conozcan y disfruten de todas las actividades que pueden realizarse en el Mar de Aragón y, al mismo tiempo, mantener viva una tradición tan representativa como la bendición de las embarcaciones", ha detallado.

Más allá del susto que ha dado uno de los socios por la mañana y la imposibilidad de lanzar los fuegos artificiales debido a la Alerta Roja por incendios forestales en la comarca, todo ha salido según lo previsto. La cena de socios ha puesto el broche final a una jornada que ha vuelto a demostrar el fuerte arraigo de la Fiesta del Carmen en Caspe y el papel que desempeña el Club Náutico Mar de Aragón en la promoción de la actividad náutica, la convivencia y las tradiciones ligadas al embalse.