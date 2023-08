Transición Ecológica respalda la línea de Muy Alta Tensión que atraviesa la provincia de Teruel y llega a Barcelona

El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles, 2 de agosto, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 13 de julio que otorga a Energías Renovables de Ormonde, dependiente de Forestalia, la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Jaime I y sus infraestructuras de evacuación que atraviesan términos municipales de las provincias de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Barcelona, y termina en la subestación de Begues, la polémica línea de muy alta tensión privada de 274 kilómetros que presentan como línea de evacuación de los clústeres Begues y Garraf, incluidos en el megaproyecto Sputnik de Forestalia, que contienen numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos en 38 localidades turolenses.

Teruel Existe alude a que el Senado aprobó por amplia mayoría una moción por la que se instó al Gobierno a detener el proyecto de línea eléctrica aérea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Begues (Barcelona) y Valmuel (Teruel), que se extiende hasta Cucalón (en el Jiloca turolense). Trasladaron al Gobierno la importancia de considerar que las líneas de Muy Alta Tensión (MAT) «que por sus características de capacidad y longitud son líneas de transporte a todos los efectos, no pueden ser privadas, porque esto supondría contravenir la normativa estatal sobre el transporte de electricidad».

Teruel Existe denuncia una vez más que para los pueblos implicados en estos trámites, las publicaciones realizadas en el mes de agosto suponen una situación que incrementa su indefensión, «porque en estas fechas los ayuntamientos de muchos de nuestros pueblos están bajo mínimos de personal, y se dificulta la participación ciudadana en la tramitación de los proyectos de quienes puedan estar afectados directamente». Recuerdan que la fase de información pública tras la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del «Clúster Begues_PFot-539 AC» que se llevó a cabo en 2021, también se desarrolló en el mes de agosto.

Todavía no se ha emitido el informe de la Generalitat

Desde el Movimiento ciudadano se ha trasladado en varias ocasiones que todavía no se ha emitido el informe de la Generalitat de Catalunya, que es vinculante para el desarrollo del trámite del proyecto. Así lo ha confirmado estE mismo jueves el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural natural de la Generalitat de Catalunya, Marc Vilahur, que ha asegurado en El matí de Catalunya Ràdio que «ha habido un procedimiento nada habitual, por no decir prácticamente inédito, en relación con la gestión de este trámite por el Gobierno del Estado, porque el informe de biodiversidad debe emitirse antes de la DIA y de la autorización del proyecto. Y no puede ser que cree un condicionante un proyecto a un informe».

En cualquier caso, ha explicado que «la necesidad de esta MAT para el territorio se podría enmarcar en el ámbito de una necesidad de suministro energético, en estos momentos no nos consta que sea totalmente indispensable esta línea… Por tanto hay que evaluar desde la perspectiva técnica y el impacto ambiental si es relevante… y en este caso, el impacto ambiental, es tan sustancial que no permite la creación de esta línea». Vilahur ha trasladado que van a analizar con detalle la información técnica presentada «para ver si es viable un proyecto de estas magnitudes». «Nos sorprende el cambio de rumbo del Estado. Una línea de evacuación sin precedentes por su magnitud y longitud, y un impacto ambiental que entendemos que es muy sustancial, y la información insuficiente. El posicionamiento de la Generalitat es técnico y por dos veces ha sido desfavorable. La información es deficiente. Seremos muy rigurosos», ha insistido. Hasta ahora, la Generalitat ha realizado dos informes desfavorables, alegando que les faltaba información para poder aprobar el informe de impacto ambiental.

El rechazo contundente del Senado, cámara territorial

Desde Teruel Existe insisten en que la Cámara Alta, que es la que ostenta la representación territorial, solicitó al Gobierno a través de una moción la detención de esta línea, tanto en el tramo catalán como en el aragonés, tras incluir Teruel Existe esta última concreción.

Teruel Existe denunció entonces la «dejadez» del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Teruel, y que «se perpetúa un modelo colonial en el que unos territorios son puestos al servicio de otros, y se industrializa el suelo rústico por la vía de los hechos, sin ordenación previa ni planificación ni compensación a nuestro territorio».

Prácticamente todos los grupos manifestaron su rotunda oposición. Desde ERC se remarcó que «el proyecto contradice la propia ley del sector eléctrico y también la ley de evaluación ambiental, la directiva de espacios naturales Red Natura 2000…» y Junts per CAT rechazó que el proyecto «sea tramitado como línea de evacuación cuando es una línea de transporte y así eludir todas las fases de control exigibles como una línea de transporte de Red Eléctrica Española».

También PSC PSOE aseguró entonces que se había presentado «sin haber hablado ni tenido en cuenta los diversos agentes del territorio afectado. No olvidemos que pretenden utilizar un espacio que es de todos con el fin de obtener un beneficio particular«. También transmitieron oposición a «las líneas MAT que detrás de supuestas líneas de evacuación intentan ocultar grandes líneas de transporte que se imponen deteriorando gravemente nuestro territorio para satisfacer lucrativos intereses privados».

El Partido Aragonés incidió en que «las cosas hay que hacerlas bien. Los intereses privados no pueden prevalecer sobre los públicos» y Compromís denunció el destrozo del territorio «para poder comercializar esa energía a miles de kilómetros de distancia para que hagan negocio el oligopolio de siempre«. Por su parte, la portavoz de EAJ PNV aseguró que estamos ante «una red de MAT en manos de una empresa privada, y un proyecto a todas luces medioambientalmente insostenible».

La propia ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico, Teresa Ribera afirmó en el Congreso que «resulta difícil de entender la lógica energética y ambiental del proyecto«. «No estamos hablando de una línea de evacuación al uso, que es un proyecto de difícil futuro, visto que la línea atraviesa zonas con figuras de protección de Red Natura», señaló. Además, dijo, una MAT, «en principio, forma parte de la competencia del operador del sistema, de Red Eléctrica, y se incluye en la planificación, más allá de que en la Ley del Sector Eléctrico haya espacios que permitan pensar en la evacuación de la electricidad que se produce en plantas al primer punto». Teresa Ribera, admitió en el 2021 que ese proyecto «no tenía lógica y era desproporcionado».

Oposición de municipios, comarcas y diputaciones catalanas

Las diputaciones provinciales de Tarragona y Barcelona han remitido informes contrarios a la línea de evacuación de la energía, y también algunos ayuntamientos, consejos comarcales y la Dirección General de Energía de la Generalitat emitieron informes desfavorables. El expediente cuenta con más de 449 alegaciones en total.