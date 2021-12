Translop Alcañiz Club Patín inicia el Campeonato de España de hockey patines reivindicando «igualdad» para Blanca

La Selección Aragonesa de hockey sobre patines -compuesta íntegramente por miembros del Translop Alcañiz Club Patín– ha arrancado este fin de semana la competición en el XXV Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub 15, que se disputa en Asturias, concretamente en Langreo y Mieres. En la mañana de este domingo han disputado el primer partido contra la Comunidad de Madrid, la favorita del torneo, con un resultado desfavorable de 14-0, teniendo en cuenta que están enfrentándose a la categoría juvenil, contra jugadores con un año más de edad.

Los jugadores del Alcañiz Club Patín han salido al terreno con una camiseta reivindicativa en apoyo de su compañera Blanca Barberán, que ha quedado excluida del nacional Sub 15 al no contar Aragón con Selección femenina y no permitir que juegue con sus compañeros por el reglamento existente. En las camisetas se podía leer el nombre de Blanca, su número- el 27-, y la palabra ‘Igualdad’. Blanca acompaña a sus compañeros, no en el campo como le gustaría, sin como delegada del equipo.

Lo cierto es que los grupos con los que se enfrentan los locales son «de los más difíciles», además de Madrid, se medirán a Galicia a las 9.30 y a Navarra 17.30 este lunes. Dependiendo de en qué puesto queden los locales- 2º, 3º o 4º, ya que la primera posición del grupo se la lleva Madrid-, el Translop Alcañiz Club Patín volverá a jugar el martes por el puesto séptimo u octavo, o por el quinto o sexto. «Para un grupo de infantiles de segundo año que están jugando contra los mejores juveniles que hay en España es una muy buena experiencia», ha destacado el presidente del Club, Jorge Estopiñán, recalcando el paso por el campeonato de los jugadores está siendo «genial» más allá de los resultados. «Ellos están contentos, saben que al jugar contra jugadores de un año más se nota en cuanto a lo competitivo. El objetivo es que se lo pasen lo mejor posible», ha resaltado.