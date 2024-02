Transportes rectifica y el bus de Cantavieja a Alcorisa no modificará su sentido en el nuevo mapa

La dirección general de Transportes del Gobierno de Aragón rectifica y ya ha subsanado el «error» por el que la ruta de Cantavieja a Alcorisa estaba contemplada al revés en el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos meses. Este cambio se produce después de que La COMARCA diera a conocer que la nueva ruta cambiaba de sentido de ‘El Caimán’, el autocar que conecta diariamente entre semana a los vecinos del Maestrazgo y de la parte alta de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Aragón con el Hospital de Alcañiz y las grandes líneas de transporte hacia Zaragoza o Barcelona desde 1930.

Transportes ha reconocido este martes en un comunicado que «es cierto» que el proyecto del nuevo mapa concesional relativo a ese itinerario aparece con la primera de las frecuencias diarias de la línea en sentido Alcorisa-Cantavieja, en lugar de Cantavieja-Alcorisa, tal como se viene prestando durante muchísimos años. Un «error» que ya se ha subsanado por parte de la Dirección General de Transportes y la agrupación de empresas adjudicataria del servicio y así aparecerá recogida en el contrato relativo a la adjudicación definitiva. En consecuencia, el orden de la ruta seguirá siendo el mismo que hasta ahora: partirá de Cantavieja por la mañana en dirección Alcorisa y Alcañiz.

La Dirección General de Transportes asegura que pondrá en marcha el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera en los próximos meses para prestar el mejor servicio posible a los aragoneses, quienes dispondrán de autobús en todos los municipios de más de diez habitantes para garantizar la conexión con los centros sanitarios, las cabeceras de comarcas y las capitales de provincia, con vehículos nuevos y más sostenibles.

Se han anunciado dos PNL

La publicación del cambio de ruta de ‘El Caimán’ a raíz de una pregunta del diputado del PAR Alberto Izquierdo en una comisión parlamentaria ocasionó las reacciones de parte de la oposición. Teruel Existe anunció que presentaba una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes para que se mantenga el servicio con el horario que se ofrecía hasta ahora y el PSOE también ha anunciado una moción en la Comarca del Maestrazgo, en la que gobierna con el PP; y una proposición no de ley (PNL) en el parlamento regional para que la ruta siga siendo de Cantavieja a Alcorisa por la mañana, y no al revés.