Tres bajoaragoneses regresan de la maratón de Sevilla con la medalla de plata en el campeonato de España por equipos

Los bajoaragoneses Mikel García Escocia (Alcañiz); Víctor Tello (Calanda) y José María García Rodríguez (Alcañiz) regresaron este domingo de Sevilla con una más que sufrida medalla de plata en el campeonato de España de maratón por equipos. Lo lograron tomando parte del Running Zaragoza en el que también sumó Alberto Puyuelo, de Jaca.

Entre los cuatro atletas, el altoaragonés Puyuelo fue el más rápido en carrera logrando parar el crono en unos formidables 2:17:07, promediando un ritmo por kilómetro de 3:15 y firmando una nueva marca personal. Poco tiempo después cumplió también con su objetivo el alcañizano Mikel García que con una preparación específica de casi tres meses y unos 1400 kilómetros rompió la barrera de las dos horas y 20 minutos por vez primera en la prestigiosa distancia de los 42 kilómetros y 195 metros. La marca fue de 2:19:29 que se traduce, aproximadamente, en un promedio de 33:15 cada 10 kilómetros. «Me había marcado bajar de las dos horas y veinte minutos y pude conseguirlo. Estoy muy contento. La equivalencia sería dar 105 vueltas seguidas a una pista de atletismo a un ritmo de 1:18 o 19», explica el atleta de Alcañiz. Fue también décimo clasificado absoluto a nivel individual en el campeonato nacional y terminó el 98 de la carrera colándose prácticamente entre la élite española e internacional.

El tercero en discordia en tierras sevillanas fue el calandino Víctor Tello, otro incombustible que aún con todas las molestias que arrastraba hasta la ciudad del Guadalquivir logró firmar un tiempo de 2:27:41. En su caso concreto logró promediar por debajo de 3:30 el kilómetro y terminar en una fabulosa 220 posición. «Tuve una preparación muy buena para la maratón de Valencia y tuve problemas de rodilla un mes antes de Sevilla y tuve que bajar los kilómetros. Se me hizo la carrera muy larga pero hay días que no hace falta exigirse tanto. No deja de ser un hobbie», destacó el calandino.

Cerró el equipo el veterano Chema García, segundo también a nivel individual en categoría M50. Su tiempo fue de 2:32:51 (a 3:37 por kilómetro). «Se me están dando muy bien las últimas maratones. Fui primero en Lisboa y ahora segundo en Sevilla. Si lo pones en contexto es muy difícil. La edad es un hándicap y tampoco podemos olvidar las obligaciones del día a día. La constancia y el entrenamiento es muy difícil», sentenció el de Alcañiz.

Un circuito ideal

La prueba avanzó por un circuito rápido y plano a lo largo de la capital andaluza y pasando por lugares icónicos como la Torre del Oro, la Maestranza, La Giralda, el estadio Benito Villamarín o el barrio de Nervión. También acompañó la temperatura que rondó los 20 grados. Participaron cerca de 15000 personas siendo Deresa Geleta (2:03:27) y Azmera Gebru (2:22:13) los primeros clasificados en categoría masculina y femenina y con Ibrahim Chakir (2:07:48) y Ester Navarrete (2:24:40) encumbrados como campeones de España de maratón.