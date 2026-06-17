Tres restaurantes de Valderrobres, Beceite y Alcañiz, entre los 10 mejores paquitos de Ternasco de Aragón

Tres restaurantes del Bajo Aragón Histórico se han colado entre los 10 mejores paquitos de Ternasco de Aragón de este año. La Esquinita de Boltaña de Alcañiz, el Hotel La Fábrica de Solfa de Beceite e Inspira Delice de Valderrobres participarán el próximo 22 de junio en la final presencial de la Ruta del Paquito 2026, donde competirán por hacerse con el premio al mejor bocadillo de Aragón.

El certamen, impulsado por el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón en colaboración con INTEROVIC, ha contado este año con 74 propuestas repartidas por 22 localidades aragonesas. De ellas, 70 optaban a premio y han sido valoradas por un equipo de jurados que ha tenido en cuenta aspectos como el pan, la presentación, el equilibrio de ingredientes, el cocinado y el protagonismo del Ternasco de Aragón.

Entre los finalistas destaca la presencia de tres establecimientos turolenses vinculados al territorio. La Esquinita de Boltaña, en Alcañiz, defenderá su ‘Paquito Chocolatero’, elaborado con guiso de pierna y paletilla de Ternasco de Aragón, alcaparras, chocolate con almendras y katsuobushi, en pan artesano aromatizado con ajo, romero y tomillo.

Desde el Matarraña, el Hotel La Fábrica de Solfa de Beceite competirá con el ‘Paquito del Matarranya’, una propuesta con filete de Ternasco de Aragón a la plancha, cebolla, tomate, aceitunas, queso de oveja y reducción de vino tinto. También en la comarca, Inspira Delice de Valderrobres ha sido seleccionado con su ‘Paquito Origen’, con filetes de Ternasco de Aragón a la plancha, pan coquet de aceite, muhamara de pimientos asados, almendra, aceite de oliva, limón y rúcula.

Los 10 finalistas cocinarán y presentarán sus propuestas ante un jurado profesional presidido por Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón. La mesa la completarán Ana Belén Asensio, Pepe Puyuelo, Esther Barroso y el influencer gastronómico Miguel Ruiz, conocido como @takoyaki.

La Ruta del Paquito todavía puede disfrutarse hasta este domingo en los establecimientos participantes. En la provincia de Teruel se han presentado 15 propuestas repartidas por 9 localidades, aunque solo 14 compiten oficialmente.