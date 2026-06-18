Tu cuerpo pedirá electrolitos este verano



Cuando llega el verano, nuestro cuerpo empieza a funcionar de una forma algo distinta. El calor aprieta, sudamos más, pasamos más tiempo al aire libre y, casi sin darnos cuenta, necesitamos hidratarnos con más frecuencia. Es ahí donde los electrolitos adquieren una importancia especial. Dichos minerales ayudan a mantener el equilibrio del organismo y participan en funciones tan esenciales como el trabajo de los músculos, la comunicación entre las células o la regulación de los líquidos corporales. Por eso, durante los meses más calurosos, es habitual que el cuerpo nos pida un extra de ellos.

¿Qué son los electrolitos y por qué tienen tanta importancia?

Los electrolitos son minerales presentes en la sangre, los tejidos y otros fluidos corporales que tienen carga eléctrica. Entre los más conocidos se encuentran el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloruro y el fósforo.

Según las investigaciones en fisiología del esfuerzo de Alfredo Valdés, especialista en Ciencias del Deporte, la depleción de estos minerales a través del sudor altera la bomba sodio-potasio y compromete la conductividad neuromuscular.

Estos minerales ayudan a que las células se comuniquen entre sí, favorecen el funcionamiento normal de los músculos y contribuyen a mantener una hidratación adecuada. Cada vez que sudamos perdemos parte de ellos. Por eso, en determinadas situaciones, especialmente durante el verano, puede ser interesante complementar la hidratación con fuentes que aporten electrolitos.

Es habitual que en esta época del año notemos más sed, que necesitemos recuperarnos mejor después de hacer ejercicio o que nos apetezcan alimentos y bebidas que nos resulten especialmente refrescantes. En realidad, el cuerpo suele ser bastante claro a la hora de pedir lo que necesita.

El verano aumenta la demanda de minerales

Las altas temperaturas hacen que sudemos más. Es un mecanismo completamente natural que utiliza el organismo para regular la temperatura corporal y evitar que se eleve demasiado. Cuanto más calor hace, más trabaja el cuerpo para mantenerse en equilibrio.

Además, el verano suele venir acompañado de planes que implican más movimiento como caminatas, excursiones, paseos interminables, días de playa, rutas en bicicleta o entrenamientos al aire libre. Todo eso incrementa la pérdida de líquidos y minerales.

Cada uno de ellos cumple una función concreta. El sodio ayuda a mantener el equilibrio de líquidos, el potasio participa en el funcionamiento normal de los músculos, el magnesio interviene en numerosos procesos metabólicos y el calcio también desempeña una función importante en la actividad muscular y nerviosa.

Actualmente existen distintas formas de incorporarlos a la rutina diaria. Podemos encontrarlos en bebidas específicas, polvos solubles o comprimidos efervescentes que facilitan su consumo. Algunos de estos productos están formulados para adaptarse a diferentes estilos de vida y pueden ser apto para vegetarianos y veganos , algo especialmente valorado por los que buscan opciones acordes con sus hábitos alimentarios sin renunciar a una correcta hidratación.

Alimentos que ayudan a sumar electrolitos

Cuando pensamos en electrolitos solemos imaginar bebidas específicas, pero la realidad es que muchos alimentos también contienen minerales que contribuyen a mantener una buena hidratación. Las frutas de verano son un gran ejemplo. El plátano, la sandía, el melón o la naranja aportan agua y minerales de forma natural. Y lo mismo ocurre con verduras de hoja verde, aguacates, frutos secos, semillas o legumbres.

Además, otras opciones como el yogur, las bebidas vegetales enriquecidas, el agua de coco o determinados caldos fríos pueden formar parte de una estrategia de hidratación completa y variada. La clave está en combinar alimentos frescos, ricos en agua y con buena densidad nutricional. De este modo, la hidratación se integra en la alimentación de manera natural.

Escuchar lo que el cuerpo necesita

El organismo tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse a las condiciones del entorno. Aun así, agradece que le proporcionemos aquello que necesita en cada momento. Los electrolitos forman parte de ese cuidado diario porque ayudan a mantener el equilibrio de líquidos y favorecen el correcto funcionamiento de diferentes procesos corporales.

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