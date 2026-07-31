La UCI del Hospital de Alcañiz sigue sin funcionar y el Salud buscará más personal en septiembre

La Unidad de Cuidados Intensivos del nuevo Hospital de Alcañiz sigue sin médicos que puedan atenderla. Desde la puesta en marcha completa del centro hace más de un mes no ha habido noticias sobre en que punto se encuentra la plantilla para la unidad de nueva creación. La sorpresa llegó la pasada semana cuando la convocatoria de plazas temporales para especialistas en Medicina Intensiva incluyó 11 plazas para centros de Aragón, pero ninguna de ellas era para el centro bajoaragonés. El Gobierno de Aragón no ha podido confirmar el porqué de esta circunstancias, pero defiende que «desde hace varios meses se busca a profesionales y se retomarán las gestiones a partir de septiembre». Añaden también que la búsqueda de profesionales en todas las especialidades es permanente.

Aunque en varias ocasiones el Salud ha confirmado que la intención es atraer facultativos con contratos mixtos con Hospitales de Zaragoza, tampoco se conocen novedades en este aspecto. DGA defiende a su vez que la creación de plazas de difícil cobertura ha propiciado que 28 profesionales hayan optado este año por el Hospital de Alcañiz en diversas especialidades.

Mejoras para el nuevo centro

A pesar de la paralización que atraviesa el servicios, desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón defienden que el Gobierno de Jorge Azcón ha dotado, «por primera vez en la historia de la sanidad pública de este sector sanitario», de una resonancia magnética y un densitómetro, y ha realizado la plena integración de la hemodiálisis en el sistema sanitario público».

Aseguran que este cambio de atención ha permitido contratar a ocho enfermeras y tres Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y que se trata de un proyecto «demandado por pacientes y profesionales desde hace tiempo». A todo ello se suma también que se ha equipado al nuevo hospital con un robot quirúrgico, que comenzará a funcionar a finales de 2026.

Una unidad nueva sin estrenar

La nueva Unidad de Cuidados Intensivos es una prestación inédita en el hospital alcañizano: el antiguo centro no disponía de UCI propia y los enfermos críticos debían ser derivados, principalmente, a hospitales de Zaragoza o Teruel.

La unidad está situada en la segunda planta, dentro del área de alta complejidad del hospital y en la misma planta que el bloque quirúrgico y obstétrico. Esta ubicación permite acortar los desplazamientos de pacientes graves procedentes de quirófano, Urgencias u otras áreas asistenciales. En total cuenta con hasta ocho puestos en los que atender a pacientes.

Los ocho puestos de la UCI se distribuyen en espacios individuales, cerrados y acristalados, en lugar de una sala común. Esta configuración permite al personal sanitario mantener un control visual constante de los pacientes, garantiza una mayor intimidad y facilita el aislamiento en caso de riesgo infeccioso. Además, contribuye a reducir el ruido y las molestias entre enfermos y permite regular de forma más adecuada el acceso de los familiares.

La UCI dispone de tres accesos o circuitos diferenciados: uno para los profesionales, otro para suministros y retirada de residuos y un tercero para los familiares de los pacientes ingresados. Cada puesto contará con una cama específica de UCI —el contrato de equipamiento contempló ocho unidades— y con los medios habituales para monitorización continua, ventilación y soporte del paciente crítico.