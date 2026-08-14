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14 AGO 2026|

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Urrea de Gaén abre el balcón al emocionado pregón de Félix Sanz antes de sus carrozas

VÍDEOS Y FOTOGALERÍAS. Avanza el programa festivo urreano que iniciaron las carrozas y el pregón. Charly Rodríguez actuará el sábado 15, y el domingo se representará el Dance

Beatriz SeverinoLa COMARCA14 08 2026

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Cultura y OcioFiestas patronalesLa COMARCA TV

A Félix Sanz sus vecinos siempre le han mostrado su cariño. Cuando estaba detrás del mostrador de la carnicería era tienda de referencia para muchos, y no solo de Urrea de Gaén. Desde que echó el cierre, ese cariño permanece y, además, multiplicado.

Quería seguir despachando en su comercio sin mirar su edad, pero la salud tenía otros planes y el cierre fue abrupto. Se le echa de menos y este jueves pudo dirigir unas palabras a su gente desde el balcón del ayuntamiento. El Consistorio pensó en él para dar el pregón de inicio de fiestas en agradecimiento a sus años de dedicación por su pueblo. Además, el buen hacer de la familia ha asociado el nombre de Urrea a la calidad de su carnicería.

Una de las grandes razones por las que quería seguir era por la que compartió desde el balcón con los suyos, para evitar la pérdida de servicios, un mal común en el medio rural. «Me anima que parece que va a abrir una panadería y alguna tienda más, pero la administración debería mirar y cuidar las condiciones de los autónomos», dijo.

Carretones y toros-chiquis para el público infantil después del chupinazo y pregón. / Alberto Gracia

No ocultó su preocupación en estos días previos por hacer algo a lo que no está acostumbrado, pero una vez terminado el pregón su balance fue inmejorable. «Estoy muy emocionado… Mucho. Pero me he encontrado a gusto porque el ayuntamiento de mi pueblo haya pensado en mí, estoy muy agradecido a todos».

A su lado, la alcaldesa, Silvia Blasco, remarcó lo especial del momento. «Ha sido muy muy emocionante, es una persona muy querida, siempre colaboradora en todo más allá de la calidad de sus productos. Se le echa de menos», dijo.

La emoción de Sanz dio paso a la fiesta, pero sin cohete porque no se quemó ante la alerta de calor. A las 19.00, la plaza concentró todas las atenciones porque se llenó con el siempre esperado desfile de carrozas.

Las Reinas de Fiestas de Urrea de Gaén, radiantes antes de iniciar el desfile de carrozas. / Abdul Grau
Las Reinas de Fiestas de Urrea de Gaén, radiantes antes de iniciar el desfile de carrozas. / Abdul Grau

La alegría viaja en carroza

Las carrozas devolvieron la alegría y las risas a la plaza por la tarde con las peñas y cuadrillas caracterizadas de personajes varios. Unos llevaron hasta el pueblo los sones caribeños directos desde Brasil, otros llenaron las calles de Pitufos y otros, de Minions. Las Reinas de Fiestas, mayores e infantiles, cerraron un desfile al que también se sumó un clon de Trump, carreras de coches y también un homenaje al eclipse solar.

Todavía queda mucha fiesta en Urrea hasta el domingo, día de San Roque. Ese día saldrá la procesión y por la tarde, a las 20.00, se representará el Dance. Mientras llega ese día, quedan encierros de vaquillas, el sábado 15 habrá un gran tardeo y por la noche, Charly Rodríguez en concierto. Una de las figuras del electrolatino estará acompañado en la velada con más djs hasta la madrugada.

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