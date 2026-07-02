Urrea desgrana las bondades del aceite como recurso turístico de experiencias

El oleoturismo es una opción de emprendimiento en el medio rural en auge y el Bajo Martín posee un alto potencial. Con el fin de desgranar este sector, este jueves se celebró en Urrea de Gaén la primera sesión de las III Jornadas de Oleoturismo y Calidad, una cita impulsada por la Diputación de Teruel que continuará el jueves en el Matarraña.

La de este jueves llenó el cupo de inscripciones y reunió a una veintena de participantes. Se desplazaron desde Alcañiz, Alloza, Albalate, Calaceite, Urrea, Castelnou, Alcorisa, Oliete y Belchite. Hubo personal de cooperativas o empresas particulares dedicadas al aceite, de la administración y del sector turismo de la zona.

El objetivo de la sesión era mostrar el aceite como recurso turístico agroalimentario y detallar las posibilidades con las que cuenta un agricultor o empresario para sacar un valor añadido a sus fincas, a su aceite y sus olivas. «Queremos que las zonas más alejadas de los niveles de turismo de otras como puede ser el Matarraña, también generen experiencias porque también hay gente y visitantes. Queremos dar las mismas oportunidades de aprender a toda la gente que se quiere quedar en su pueblo», dijo el diputado delegado de Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación de la DPT, Javier Ciprés.

Las jornadas han ido evolucionando desde las primeras en las que se mostraron experiencias de países como Italia y otras zonas de España, hasta a la segunda, que abordó la comercialización. «Esta tercera es para aquellas personas que ya están pensando en iniciar una experiencia turística y para las que ya están en ello y quieren mejorar escuchando a expertos», dijo el coordinador, Javier Sánchez. Belén Soler, de La Ojinegra de Alloza, y Manuel Romero, CEO de Dinamiza Asesores y responsable de la secretaría técnica de Oleoturismo España, guiaron la primera ponencia y el taller.

La alcaldesa, Silvia Blasco, dio la bienvenida organización, DPT y ponentes. / B. Severino

«Dejemos de hablar de aceite y hablemos de Empeltre, de Royal…», invitó Soler, que acercó la legislación que ampara al agroturismo. Data de 2016 y considera que no se adecúa a la eclosión del turismo de experiencias. «Está muy obsoleta», valoró. Entre otras muchas cosas, no permite que se visite un obrador de pan o una almazara cuando está en producción. «No tiene sentido porque lo que interesa es ver el proceso», apuntó. Animó a los presentes a lanzarse con sus ideas, porque «una botella se puede vender una vez y una experiencia muchas, porque la gente vuelve y eso es lo importante».

Se incidió en la necesidad de cooperar, de apoyarse y de conocerse, de ahí la importancia de jornadas. La sesión de ayer se enfocó en alzar este tipo de turismo como una oportunidad de desarrollo también del sector agrícola implicando a los productores. «Basta con ver la evolución del enoturismo, el precursor de todo gastroturismo, que fue creciendo, avanzando y los productores ya generan sus propias experiencias», añadió Romero. La sesión acabó con una visita guiada por Alfredo Martínez a la Loma del Regadío, yacimiento romano donde ya se producía aceite.