El urreano Enrique Lafaja Pamplona cumple 100 años rodeado de familia, amigos y los tambores de su pueblo

Si estas fechas son ya especiales de por sí, la familia Lafaja Pamplona López recordará las de este año todavía con más cariño. Enrique Lafaja Pamplona, mejor conocido en su pueblo Urrea de Gaén como el tío Enrique, cumplió este sábado nada más y nada menos que 100 años. La cifra llegó justo a tiempo para despedir a lo grande 2023 junto a familiares y amigos, quienes llenaron su casa en Puigmoreno para vivir este cumpleaños tan especial junto a él.

De hecho, la casa de Enrique y Dolores López, su mujer de 94 años, no solo se llenó, sino que se convirtió en toda una fiesta. Y es que mientras que por las calles de Puigmoreno no había más que silencio y bajas temperaturas, por dentro todo era movimiento y calidez familiar. Quien no felicitaba y se hacía una foto con Enrique preparaba platos de comida para el aperitivo, saludaba a algún otro familiar, o jugaba con los más pequeños. Todo ello bajo la agradecida mirada de Lola y Enrique, los hijos del querido matrimonio.

«Toda la familia se ha involucrado para esta ‘pequeña celebración’: amigos, primos, nietos, sus dos bisnietas…Incluso ha podido venir una hermana de mi padre, Pilar. Para nosotros ha sido emocionante ver a tantas personas reunidas aquí por él«, explicó su hija Lola.

Enrique lleva viviendo en Puigmoreno junto a su mujer, su hija Lola y su yerno desde hace ya nueve años, pero su pueblo nunca le ha olvidado. Para sus familiares él siempre ha sido un hombre «muy querido» y «siempre dispuesto a colaborar cuando se le necesitaba», y precisamente por ello varios de sus vecinos no dudaron en desplazarse desde Urrea para estar con él en este gran día. Le sorprendieron con abrazos, felicitaciones e incluso se organizó un toque de los mismos tambores y bombos que «siempre le han gustado tanto».

Enrique con su hija Lola, junto a la que vive actualmente en Puigmoreno./ C.O.

Con su edad la movilidad ya es reducida, pero por suerte Enrique pudo salir a la puerta de su casa para escucharlos, un momento que incluso llegó a emocionarle. «Él sabía que venía alguna prima y demás familiares, no lo de los tambores. Nos ha dicho que no se lo esperaba para nada. Ha sido muy especial», contaron sus hijos emocionados.

Varios vecinos de Urrea de Gaén hicieron sonar sus tambores y bombos como sorpresa en el cumpleaños de Enrique./ C.O.

El Ayuntamiento de la localidad también quiso estar presente en este fin de semana de celebraciones. El viernes Silvia Blasco, alcaldesa de Urrea, ya visitó la casa de Enrique para desearle un feliz cumpleaños. Este sábado ella no pudo estar presente, pero César Pamplona, teniente alcalde, se acercó a Puigmoreno para entregarle una placa conmemorativa al cumpleañero junto al exalcalde Joaquín Lafaja. «El pueblo de Urrea de Gaén le rinde homenaje con todo su cariño por su 100 cumpleaños«, podía leerse en ella.

Un gran aperitivo fue lo que puso fin a un día que toda la familia recordará, especialmente sus hijos. «Nuestros padres siempre lo han dado todo solo para que a nosotros no nos faltara nada. Han sido muy buenos y estamos orgullosos de ellos», explicó su hijo Enrique. Lola, su hermana, coincidió con él y celebró que todavía puedan vivir días junto a ellos. «Quiero agradecer a Fernando, el doctor de cabecera de ambos y a Carmen, su enfermera. Gracias a ellos los tengo aquí», concluyó.